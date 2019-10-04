Ryanair, ecco tutti i nuovi voli 2020 da Cagliari e Alghero!
Ryanair, ecco tutti i nuovi voli 2020 da Cagliari e Alghero: Ryanair ha presentato ieri il suo network di rotte sull’ Italia per l’estate 2020. Per la precisione si parla di oltre 500 rotte e oltre 43 milioni di passeggeri da trasportare, grazie anche a 30 nuovi voli estivi e bene 7 novità assolute, oltre la metà delle quali in Sardegna: i collegamenti dell’aeroporto di Alghero con Katowice (Polonia) e Marsiglia (Francia) e dello scalo di Cagliari con Trieste e Breslavia (Polonia).
Nuove rotte e tante conferme su Alghero:
Due quindi i nuovi collegamenti aerei annunciati da Ryanair su Alghero: Katowice in Polonia e Marsiglia in Francia, ai quali si aggiunge Vienna in Austria, altra novità che era stata già precedentemente annunciata.
Date, frequenze e orari delle nuove rotte:
- Volo diretto Alghero-Katowice: da martedì 2 giugno a martedì 29 settembre 2020, con frequenza bisettimanale – il martedì ed il sabato – , orari: partenza da Katowice alle ore 14,55 con arrivo ad Alghero alle ore 17,10) e ripartenza per la Polonia 25 minuti dopo.
- Volo diretto Alghero-Marsiglia: da venerdì 3 aprile a venerdì 23 ottobre 2020, con frequenza bisettimanale – il lunedì ed il venerdì – , orari: partenza da Marsiglia alle ore 7,00 del mattino con arrivo nella Riviera del Corallo alle roe 8,10, ripartenza anche in questo caso dopo 25 minuti per il sud della francia.
- Volo diretto Alghero-Vienna: dal domenica 29 marzo al 21 ottobre 2010, con frequenza bisettimanale: il mercoledì e la domenica. Voli nel primo pomeriggio.
Conferme internazionali su Alghero:
- Alghero-Londra Stansted dal 31 marzo al 24 ottobre 2020 (trisettimanale: martedì, giovedì e sabato),
- Alghero-Bruxelles dal 29 marzo al 22 ottobre 2020 (bisettimanale: il giovedì e la domenica), dal 31 marzo al 31 ottobre 2020
- Alghero-Berlino Tegel dal 31 marzo al 23 ottobre 2020 (bisettimanale: il martedì e il venerdì),
- Alghero-Francoforte Hahn dal 29 marzo al 22 ottobre 2020 (bisettimanale: giovedì e domenica),
- Alghero-Stoccarda dal 30 marzo al 23 ottobre 2010 (bisettimanale: lunedì e venerdì).
- Alghero-Memmingen dal 29 marzo al 21 ottobre 2020 (bisettimanale: il mercoledì e la domenica),
- Alghero-Bratislava (tutto l’anno, bisettimanale: il martedì e sabato)
Per quanto riguarda invece l’Alghero-Girona, il volo è confermato, ma al momento solo per il periodo invernale, dal 29 ottobre 2019 al 28 marzo 2020.
Nuove rotte Ryanair su Cagliari:
Abbiamo invece meno novità di rilievo su Cagliari, con due sole nuove rotte:
- Volo diretto Cagliari-Trieste dal 2 aprile al 22 ottobre 2020 (frequenza bisettimanale: il giovedì e la domenica, si vola nel pomeriggio inoltrato):
- Volo diretto Cagliari-Brelasvia (date, frequenze, orari e biglietti non ancora disponibili)
Ad esse però si aggiungono le novità annunciate Volotea, con i nuovi voli per Atene, Bilbao, Hannover e Deauville.
Offerta Ryanair fino a lunedì 7 ottobre 2019:
Per festeggiare le nuove rotte, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale a partire da soli 14,99 euro, per viaggiare fino alla fine di novembre 2019, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di lunedì (7 ottobre) solo sul sito di Ryanair.