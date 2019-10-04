Ryanair, ecco tutti i nuovi voli 2020 da Cagliari e Alghero: Ryanair ha presentato ieri il suo network di rotte sull’ Italia per l’estate 2020. Per la precisione si parla di oltre 500 rotte e oltre 43 milioni di passeggeri da trasportare, grazie anche a 30 nuovi voli estivi e bene 7 novità assolute, oltre la metà delle quali in Sardegna: i collegamenti dell’aeroporto di Alghero con Katowice (Polonia) e Marsiglia (Francia) e dello scalo di Cagliari con Trieste e Breslavia (Polonia).

Nuove rotte e tante conferme su Alghero:

Due quindi i nuovi collegamenti aerei annunciati da Ryanair su Alghero: Katowice in Polonia e Marsiglia in Francia, ai quali si aggiunge Vienna in Austria, altra novità che era stata già precedentemente annunciata.

Date, frequenze e orari delle nuove rotte:

Volo diretto Alghero- Katowice : da martedì 2 giugno a martedì 29 settembre 2020, con frequenza bisettimanale – il martedì ed il sabato – , orari: partenza da Katowice alle ore 14,55 con arrivo ad Alghero alle ore 17,10) e ripartenza per la Polonia 25 minuti dopo.

: da martedì 2 giugno a martedì 29 settembre 2020, con frequenza bisettimanale – il martedì ed il sabato – , orari: partenza da Katowice alle ore 14,55 con arrivo ad Alghero alle ore 17,10) e ripartenza per la Polonia 25 minuti dopo. Volo diretto Alghero- Marsiglia : da venerdì 3 aprile a venerdì 23 ottobre 2020, con frequenza bisettimanale – il lunedì ed il venerdì – , orari: partenza da Marsiglia alle ore 7,00 del mattino con arrivo nella Riviera del Corallo alle roe 8,10, ripartenza anche in questo caso dopo 25 minuti per il sud della francia.

: da venerdì 3 aprile a venerdì 23 ottobre 2020, con frequenza bisettimanale – il lunedì ed il venerdì – , orari: partenza da Marsiglia alle ore 7,00 del mattino con arrivo nella Riviera del Corallo alle roe 8,10, ripartenza anche in questo caso dopo 25 minuti per il sud della francia. Volo diretto Alghero- Vienna : dal domenica 29 marzo al 21 ottobre 2010, con frequenza bisettimanale: il mercoledì e la domenica. Voli nel primo pomeriggio.

Conferme internazionali su Alghero:

Alghero- Londra Stansted dal 31 marzo al 24 ottobre 2020 (trisettimanale: martedì, giovedì e sabato),

dal 31 marzo al 24 ottobre 2020 (trisettimanale: martedì, giovedì e sabato), Alghero- Bruxelles dal 29 marzo al 22 ottobre 2020 (bisettimanale: il giovedì e la domenica), dal 31 marzo al 31 ottobre 2020

dal 29 marzo al 22 ottobre 2020 (bisettimanale: il giovedì e la domenica), dal 31 marzo al 31 ottobre 2020 Alghero- Berlino Tegel dal 31 marzo al 23 ottobre 2020 (bisettimanale: il martedì e il venerdì),

dal 31 marzo al 23 ottobre 2020 (bisettimanale: il martedì e il venerdì), Alghero- Francoforte Hahn dal 29 marzo al 22 ottobre 2020 (bisettimanale: giovedì e domenica),

dal 29 marzo al 22 ottobre 2020 (bisettimanale: giovedì e domenica), Alghero- Stoccarda dal 30 marzo al 23 ottobre 2010 (bisettimanale: lunedì e venerdì).

dal 30 marzo al 23 ottobre 2010 (bisettimanale: lunedì e venerdì). Alghero- Memmingen dal 29 marzo al 21 ottobre 2020 (bisettimanale: il mercoledì e la domenica),

dal 29 marzo al 21 ottobre 2020 (bisettimanale: il mercoledì e la domenica), Alghero-Bratislava (tutto l’anno, bisettimanale: il martedì e sabato)

Per quanto riguarda invece l’Alghero-Girona, il volo è confermato, ma al momento solo per il periodo invernale, dal 29 ottobre 2019 al 28 marzo 2020.

Nuove rotte Ryanair su Cagliari:

Abbiamo invece meno novità di rilievo su Cagliari, con due sole nuove rotte:

Volo diretto Cagliari- Trieste dal 2 aprile al 22 ottobre 2020 (frequenza bisettimanale: il giovedì e la domenica, si vola nel pomeriggio inoltrato):

dal 2 aprile al 22 ottobre 2020 (frequenza bisettimanale: il giovedì e la domenica, si vola nel pomeriggio inoltrato): Volo diretto Cagliari- Brelasvia (date, frequenze, orari e biglietti non ancora disponibili)

Ad esse però si aggiungono le novità annunciate Volotea, con i nuovi voli per Atene, Bilbao, Hannover e Deauville.

Offerta Ryanair fino a lunedì 7 ottobre 2019:

Per festeggiare le nuove rotte, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale a partire da soli 14,99 euro, per viaggiare fino alla fine di novembre 2019, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di lunedì (7 ottobre) solo sul sito di Ryanair.