Festa di San Francesco d’Assisi 2022 a Florinas: si festeggia come sempre nelle giornata del 4 ottobre la “Festa di San Francesco d’Assisi” a Florinas. I festeggiamenti civili e religiosi in realtà dureranno due giorni: il 3, e 4 ottobre 2022 tra processioni, fuochi d’artificio e concerti.

In particolare nel programma civile spiccano i fuochi d’artificio e la musica di Piero Marras e quella di Gabry Ponte.

Programma religioso e civile della Festa di San Francesco d’Assisi 2022 a Florinas:

Dal 24 settembre al 2 ottobre 2022:

ore 18:30 – Chiesa parrocchiale – Novena in onore di San Francesco

Lunedì, 3 ottobre 2022:

ore 17:30 – Chiesa di San Francesco d’Assisi – Santo Rosario

ore 18:00 – Chiesa di San Francesco d’Assisi – Santa Messa

ore 18:30 – Chiesa di San Francesco d’Assisi – Vespri solenni con pio transito di San Francesco

ore 21:30 – Campo sportivo comunale – Spettacolo pirotecnico , fuochi d’artificio a cura della ditta Piano di Dolianova

, fuochi d’artificio a cura della ditta Piano di Dolianova ore 22:30 – Anfiteatro comunale – Piero Marras in concerto

Martedì, 4 ottobre 2022:

ore 11:00 – Chiesa di San Francesco d’Assisi – Santa Messa solenne celebrata da don Giosué Carboni, animerà la messa il coro di Florinas

ore 17:00 – Chiesa di San Francesco d’Assisi – Santa Messa

a seguire – Processione con il simulacro di San Francesco , accompagnato dalla banda musicale Santa Cecilia di Ossi e dai gruppi in abito tradizionale di Florinas, Sennori e Ploaghe, dai cavalieri, da “su Tumbarinu” e da “su Pippirolu“

, accompagnato dalla banda musicale Santa Cecilia di Ossi e dai gruppi in abito tradizionale di Florinas, Sennori e Ploaghe, dai cavalieri, da “su Tumbarinu” e da “su Pippirolu“ a seguire – Rinfresco offerto dal comitato

offerto dal comitato ore 21:30 – Campo sportivo comunale – Opening con Frank Virdis dj e Pier Mario Lai

a seguire – Campo sportivo comunale – Gabry Ponte Show

Altri eventi a Florinas:

Ricordo che a Florinas si svolgono altre due importanti manifestazioni:

Florinas in giallo , festival letterario dedicato al giallo, al noir e ai romanzi polizieschi

, festival letterario dedicato al giallo, al noir e ai romanzi polizieschi Dae Chentina in Chentina per degustare i sempre ottimi prodotti locali ( festa al momento ferma a causa del Covid)

Dove dormire a Florinas e dintorni:

Se vieni da lontano e/o vuoi goderti la festa puoi dormire a Florinas o in un’altra delle strutture ricettive della zona. Ecco le offerte last minute per pernottare a Florinas e dintorni:

Dove si trova e come arrivare a Florinas:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni e dettagli vi consiglio di consultare la pagina Facebook degli organizzatori, il Comitato Festeggiamenti San Francesco d’Assisi.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: