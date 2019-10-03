Festa di San Francesco d’Assisi 2022 a Florinas: Ecco il programma completo del 3 e 4 ottobre 2022!
Festa di San Francesco d’Assisi 2022 a Florinas: si festeggia come sempre nelle giornata del 4 ottobre la “Festa di San Francesco d’Assisi” a Florinas. I festeggiamenti civili e religiosi in realtà dureranno due giorni: il 3, e 4 ottobre 2022 tra processioni, fuochi d’artificio e concerti.
In particolare nel programma civile spiccano i fuochi d’artificio e la musica di Piero Marras e quella di Gabry Ponte.
Programma religioso e civile della Festa di San Francesco d’Assisi 2022 a Florinas:
Dal 24 settembre al 2 ottobre 2022:
- ore 18:30 – Chiesa parrocchiale – Novena in onore di San Francesco
Lunedì, 3 ottobre 2022:
- ore 17:30 – Chiesa di San Francesco d’Assisi – Santo Rosario
- ore 18:00 – Chiesa di San Francesco d’Assisi – Santa Messa
- ore 18:30 – Chiesa di San Francesco d’Assisi – Vespri solenni con pio transito di San Francesco
- ore 21:30 – Campo sportivo comunale – Spettacolo pirotecnico, fuochi d’artificio a cura della ditta Piano di Dolianova
- ore 22:30 – Anfiteatro comunale – Piero Marras in concerto
Martedì, 4 ottobre 2022:
- ore 11:00 – Chiesa di San Francesco d’Assisi – Santa Messa solenne celebrata da don Giosué Carboni, animerà la messa il coro di Florinas
- ore 17:00 – Chiesa di San Francesco d’Assisi – Santa Messa
- a seguire – Processione con il simulacro di San Francesco, accompagnato dalla banda musicale Santa Cecilia di Ossi e dai gruppi in abito tradizionale di Florinas, Sennori e Ploaghe, dai cavalieri, da “su Tumbarinu” e da “su Pippirolu“
- a seguire – Rinfresco offerto dal comitato
- ore 21:30 – Campo sportivo comunale – Opening con Frank Virdis dj e Pier Mario Lai
- a seguire – Campo sportivo comunale – Gabry Ponte Show
