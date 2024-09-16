Oktoberfest 2024 alla Fiera di Cagliari: torna finalmente l’Oktoberfest alla Fiera di Cagliari, dopo diversi anni di pausa, l’appuntamento è per sabato 19 ottobre 2024, quando saranno ancora protagonisti birra, cibo, musica e tradizioni bavaresi.

Si parte dalla migliore birra bavarese, la “Hofbräuhaus” e la “Spatenbräu“, le uniche in grado di catturare davvero l’atmosfera della grande festa della birra di Monaco di Baviera.

Non mancherà neanche il miglior cibo tradizionale bavarese: Brezel (saporito pane croccante) con un Bratwurst (un particolare tipo di salsiccia di origine tedesca, molto speziata e saporita) e ancora bistecca affumicata, insalata di patate e crauti a profusione!

E poi l’intrattenimento con musica e danze tradizionali bavarese, ma anche musica rock e dj set con musica dance.

Programma Oktoberfest Cagliari 2024:

Sabato, 19 ottobre 2024:

dalle ore 20:00 – Fiera di Cagliari – Apertura fusti, vendita pietanze e inizio manifestazione

Dove comprare i biglietti:

I biglietti sono già disponibili online con la formula “early ticket” a 18 euro l’uno, comprensivi di 1 litro di birra e 15 euro nella versione “no drink”. In entrambi i casi si devono aggiunger ei costi di prevendita.

Dove dormire a Cagliari:

Dove dormire vicino alla Fiera? Se vieni da fuori e non vuoi metterti alla guida a tarda sera o dopo aver bevuto (bevi responsabilmente ma ricordati anche che un bicchiere di birra potrebbe far scattare l’etilometro), allora ti conviene dormire in città, ci sono tante tante ottime offerte in corso per pernottare a Cagliari!

Per maggiori informazioni e dettagli:

Ti consigliamo di consultare pagina ufficiale dell’evento su Facebook.

Dove si trova e come arrivare alla Fiera Campionaria di Cagliari:

