Oktoberfest Ittireddu 2019: si svolgerà nella serata di sabato 5 ottobre 2019 la prima edizione dell’ “Oktoberfest” di Ittireddu, comune di 500 abitanti tra Mores e Ozieri, in provincia di Sassari. L’evento si svolgerà nell’ex caseggiato scolastico e campo di calcio a 5 di Ittireddu e sarà a cura della Cooperativa Monte Ruju, in collaborazione con il Comitato San Giacomo.

In programma fiumi della birra officiale dell’OktoberFest, piatti che ricordano le specialità bavaresi (il punto ristoro è a cura del Comitato San Giacomo), musica live e dj set, calcio balilla umano, giochi gonfiabili e animazione per i più piccoli a cura di Magic Dreams Ozieri.

Programma Oktoberfest Ittireddu 2019:

Sabato, 5 ottobre 2019:

ore 17,00: Apertura stand e fusti , Musica con Dj Matteo

ore 20,00 – The Four Pops in concerto

a seguire – Dj Paolo Ventura

Cosa fare a Ittireddu e dintorni:

Se volete passare un’intera giornata nei dintorni, vi ricordo che tra Mores e Ittireddu si trovano il celebre dolmen di Sa Coveccada, probabilmente il più famoso e spettacolare di tutta la Sardegna, e il Ponte Etzu, l’antico ponte romano del quale rimangono due arcate su tre. Interessanti anche la necropoli di Partulesi che si trova appena fuori dal centro abitato, la fonte sacra “Funtana ‘e baule” e lo spettacolare vulcano spento di Monte Lisiri.

Dove si trova e come arrivare a Ittireddu:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Per maggiori dettagli e/o novità dell’ultim’ora vi consiglio di consultare la pagina Facebook dell’evento o quella degli organizzatori della cooperativa Monte Ruju.