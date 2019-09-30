Festa Patronale 2021 ad Aggius: si svolgerà dal 2 al 9 ottobre 2021 la “Festa Patronale di Aggius“, paese della Gallura non lontano da Tempio Pausania e famoso per il bel centro storico in pietra e per ospitare il Museo del Banditismo, Museo MEOC e il Museo AAAperto (tutti aperti e visitabili per l’occasione).

Il paese può anche fregiarsi della Bandiera Arancione, rilasciata dal Touring Club Italiano alle località con meno di 15 mila abitanti che si distinguono per la qualità della propria offerta turistica.

Il programma della Festa della Madonna del Rosario e Santa Vittoria è sia religioso sia civile, seppure quest’ultimo si svolgerà in tono minore, per via delle restrizioni anti covid-19.

Programma religioso e civile della Festa Patronale di Aggius:

Sabato, 2 ottobre 2021:

ore 18,00 – Chiesa del S. Rosario – Conclusione Novena;

ore 18,30 – Chiesa del S. Rosario – Santa Messa;

ore 19,00 – Benedizione delle bandiere e inizio ufficiale dei festeggiamenti

dalle ore 20,30 – Piazzale Alvinu: Concerto della Hollywood band Dj set con Fabrizio e David



Domenica, 3 ottobre 2021:

ore 8,00 – Chiesa del S. Rosario – Santa Messa;

ore 11,00 – Sagrato della Chiesa del S. Rosario – Santa Messa e processione religiosa accompagnata dalla banda musicale di Aggius , le confraternite, dai cavalieri e dalle bandiere

accompagnata dalla banda musicale di , le confraternite, dai cavalieri e dalle bandiere dalle ore 18,30 – Via Roma: Esposizione di artigiani Bancarelle Spettacoli itineranti



Lunedì, 4 ottobre 2021:

ore 8,00 – Parrocchia di Santa Vittoria – Santa Messa;

ore 11,00 – Parrocchia di Santa Vittoria – Santa Messa sul sagrato del Rosario, a seguire la processione con il simulacro della Santa accompagnato dalle confraternite, dalle bandiere e dalla banda musicale di Aggius

Martedì, 5 ottobre 2021:

ore 11,00 – Chiesa Madonna d’IItria – Santa Messa di li Aggjani

Sabato, 9 ottobre 2021:

dalle ore 20,30 – Piazzale Alvinu: Concerto con gli Audio Magazine Dj set cin Dj Pass



Dove dormire ad Aggius:

Dove si trova Aggius e come arrivarci (mappa):

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli e per qualsiasi domanda vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento.

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: