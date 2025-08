2 Pizzerie Sarde tra le migliori d’Italia, ecco quali sono e dove si trovano: è stata pubblicata una nuova edizione della guida “Pizzerie d’Italia 2020” a cura del Gambero Rosso, i cui esperti hanno girato per l’ Italia alla ricerca delle migliori pizze ricercando verità e coerenza. Non solo una pizza che deve essere buona quindi, ma i cui ingredienti e la cui lavorazione devono corrispondere a quanto dichiarato sul menù, con particolare riferimento alla ricetta, ma anche all’origine e alla qualità delle materie prime. Un aspetto molto importante in un momento in cui il marketing acquista sempre maggiore importanza nella promozione delle pizzerie.

Nasce così una guida con 710 indirizzi e più di cento novità rispetto alla precedente edizione, inclusa una breve appendice di circa sessanta tra le migliori pizzerie italiane nel mondo. Pizzerie che vengono classificate in categorie:

Pizze Napoletane

Pizze all’ Italiana

Pizze al taglio

Tre Spicchi per le Pizza all’italiana, domina la Sardegna:

Bene, sono 3 pizzaioli sardi a dominare la categoria delle pizze all’Italiana, premiate con i tre spicchi:

92 punti – Seu Pizza Illuminati – Roma (il pizzaiolo – Pier Daniele Seu – è di padre sardo e madre romana)

(il pizzaiolo – Pier Daniele Seu – è di padre sardo e madre romana) 91 punti: Pizzeria Bosco – Tempio Pausania Framento – Cagliari



La Pizzeria Bosco e Frammento confermano quindi l’ottimo risultato ottenuto negli ultimi anni, divenendo delle vere e proprie istituzioni sul territorio. Questo è il nostro articolo sulle pizzerie migliori della Sardegna.

