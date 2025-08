Pescatori di Borghi a Marceddì, tutti gli appuntamenti in programma: si svolgerà nel prossimo weekend a Marceddì, il borgo che si trova tra l’omonima laguna e il mare, in territorio comunale di Terralba, la prima edizione del festival “Pescatori di Borghi“, per una tre giorni di festa dal 27 al 29 settembre 2019 all’insegna di incontri, laboratori, showcooking ed esposizioni per scoprire la pesca sostenibile e il suo mondo. L’appuntamento avrà infatti quale tema chiave la “Pesca e consumo sostenibile: reti possibili“.

Il programma è molto bello e molto vasto tra convegni, visite guidate, degustazioni guidate, contest culinari, concerti, proiezioni di film, letture, circo di strada e vede la partecipazione del regista Paolo Zucca, del comico e attore Benito Urgu, del regista e attore Gianluca Medas, della cantante Claudia Aru e di tanti altri importanti personaggi della cultura e del mondo produttivo isolano.

Programma Pescatori di Borghi, Marceddì:

Venerdì, 27 settembre 2019:

ore 10,00 – Museo del Mare – Convegno : “Pesca e consumo sostenibile: reti possibili“: ore 10,00 – Registrazione dei partecipanti ore 10,50 – Introduzione di Alessandro Murana, Presidente Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale ore 11,15 – Intervengono: Annalisa Colombu, Presidente di Legambiente Alessio Satta, Presidente Fondazione MedSea Gabriele Chessa, Presidente Legacoop Oristano Elena Riva, APS Energetica progetto alimentazione Patrizia Modica, Coordinatrice della magistrale in “Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile” – Università di Cagliari Gianni Porcu, CPA Cooperativa Pescatori Arborea S.c. a r.l. – Nieddittas Carlo Ricci, FARNET Modera Enrico Carta, La Nuova Sardegna ore 12,30 – Chiusura dei lavori

: “Pesca e consumo sostenibile: reti possibili“: ore 12,45 – Visita guidata al borgo

dalle ore 13,30 – Tramando in cucina , 1° contest culinario tra cooperative dei pescatori del FLAG

, 1° contest culinario tra cooperative dei pescatori del FLAG ore 16,30 – Racconti di mare, letture di Gianni Usai

Sabato, 28 settembre 2019:

dalle ore 08,30 alle 13,00 – Museo del Mare – Laboratori didattici esperienziali e visite guidate , a cura dell’ Associazione 3DNA

, a cura dell’ Associazione 3DNA ore 11,00 – Museo del Mare – Convegno : “Sostenibilità in azioni“, intervengono: Mauro Tuzzolino, Direttore del Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale Mauro Steri, Responsabile Pesca Legacoop Sardegna Graziella Pinna, Maestra di scuola primaria Walter Piras, Alea Società Cooperativa

: “Sostenibilità in azioni“, intervengono: dalle ore 13,30 – Tramando in cucina , 1° contest culinario tra cooperative dei pescatori del FLAG

, 1° contest culinario tra cooperative dei pescatori del FLAG ore 14.30 – Museo del Mare – Proiezione del film : “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca

: “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca ore 16,15 – Incontro con Paolo Zucca e Benito Urgu , con la partecipazione di Gianluca Medas

, con la partecipazione di Gianluca Medas dalle ore 16,30 – Giocolerie con Circovagando : “Circo all’arrembaggio“

: “Circo all’arrembaggio“ ore 18,00 – Sagrato della Chiesa della Madonna di Bonaria – Concerto di Claudia Aru Trio ,

, ore 18,30 – Degustazione didattica, a cura della Proloco di Terralba

Domenica, 29 settembre 2019:

dalle ore 10,00 alle 13,00 – Museo del Mare – Laboratorio didattico : “Ora ti trasformo“, a cura di Alea Società Cooperativa

: “Ora ti trasformo“, a cura di Alea Società Cooperativa dalle ore 13,30 – Tramando in cucina , 1° contest culinario tra cooperative dei pescatori del FLAG

, 1° contest culinario tra cooperative dei pescatori del FLAG dalle ore 16,00 – Giocolerie con Circovagando : “Circobus” alla scoperta del mondo circense

: “Circobus” alla scoperta del mondo circense ore 16,30 – Racconti di mare , letture di Gianluca Medas

, letture di Gianluca Medas dalle ore 17,30 – Premiazioni : Vincitori del challenge fotografico Instagram #pescatoridiborghi Vincitori del 1° contest culinario tra cooperative dei pescatori del FLAG

: dalle ore 18,00 – Visita guidata dal Museo del Mare alla Torre di Marceddì.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile visitare la mostra fotografica inedita “Pescatori di borghi” che da il nome alla manifestazione. Saranno inoltre a disposizione del pubblico alcuni punti informativi.

Dove dormire a Terralba:

Volete partecipare all’intera manifestazione o venite da lontano? Ecco le le strutture ricettive consigliate nella vicina Terralba.

Il festival da organizzata dal FLAG Pescando ed è organizzato nell’ambito della Misura 3.C.3 “Sognando” della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Pescando. La misura intende promuovere e valorizzare i “borghi della pesca” attraverso una serie di eventi di carattere artistico, culturale e culinario, favorendo inoltre la crescita e lo scambio culturale delle comunità locali. Ad essi vi rimandiamo per maggiori info, questa è la pagina su Facebook dedicata all’evento.