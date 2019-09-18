SA MANIfest a Sa Manifattura di Cagliari, ecco il programma: arriva anche a Cagliari, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’allunaggio, il “Museum of theMoon“, l’installazione dell’inglese Luke Jerram che sta facendo il giro del mondo. A volteggiare nella corte interna della Manifattura Tabacchi di viale Regina Margherita a Cagliari sarà infatti una riproduzione della Luna perfettamente identica all’originale, visto che è stata creata basandosi sulle foto della NASA, naturalmente in scala (di circa 1:500.000, significa che a ogni centimetro della sfera corrispondono cinque chilometri di superficie lunare reale).

Questi 9 giorni di Luna piena saranno l’occasione per partecipare a SA MANIfest con in programma una fitta serie di incontri, installazioni, performance, attività per ragazzi, residenze creative, concerti, proiezioni tra a arte, ricerca scientifica, innovazione digitale e sociale dal 20 al 28 settembre 2019. In particolare da non perdere i tanti laboratori laboratori e percorsi esperenziali (trovate qui il programma completo dei laboratori e il modulo online per iscriversi).

E ancora la mostra interattiva “L’Universo a portata di mano” a cura dell’Istituto Nazionale Fisica Nucleare, la rassegna cinematografica “CineLunaTic” a cura di Sardegna Film Commission e Cinema Odissea, la tanta musica, con electronic dj-set, concerti, live-set e silent-discoa cura del Teatro Lirico di Cagliari, del Conservatorio, delle associazioni TiconZero, IDEAS e Studium Canticum.

Il tutto ad ingresso gratuito, con l’unico limite dato dal raggiungimento della capienza massima consentita per motivi di sicurezza.

Programma SA MANIfest a, Cagliari:

Dal 20 al 28 settembre 2019:

Il programma completo è troppo vasto per potervelo offrire qui, potete però andare direttamente sul sito ufficiale dell’evento, scorrete poi verso il basso e scegliete il giorno che vi interessa.

