Festa di Nostra Signora di Bonacatu 2024 a Bonarcado: Ecco il programma del 17, 18, 19, 20, 21 e 29 settembre 2024!
Programma religioso e civile della festa di Bonacatu a Bonarcado, orari e spettacoli:
Parte martedì l’importante “Festa di Nostra Signora di Bonacatu” a Bonarcado, che continuerà fino alla domenica successiva, sono infatti ben 6 i giorni di festa: 17, 18, 19, 20 21 e 29 settembre 2024.
Bonarcado si trova nella regione storico-geografica del Montiferru, nel nord della provincia di Oristano, ricordo anche che il borgo è famoso anche per la Sagra delle ciliegie che si svolge il 2 giugno di ogni anno e per la cascata di Sos Molinos che si trova proprio lungo il confine con Santu Lussurgiu.
In programma la processione e tanti eventi civili tra musica etnica, balli sardi, canti corali e concerti. Vediamo subito il programma completo.
Programma Festa Bonacatu Bonarcado 2024:
Dal 9 settembre al 17 settembre 2024:
- dalle ore 16:45 alle 18:00 – Confessioni
- ore 17:00 – Santo Rosario
- ore 17:30 – Santa Messa
Martedì, 17 settembre 2024:
- ore 21:30 – Basilica di Santa Maria – Canti internazionali nel Montiferru (ingresso libero), partecipano:
- Cunzertu Bonarcadesu di Bonarcado
- Cuncordu Su Cuntrattu di Seneghe
- Cuncordu de Santa Rughe di Santu Lussurgiu
- Sestetto OCS
Mercoledì, 18 settembre 2024:
- ore 06:00 – Accoglienza dei pellegrini
- ore 17:00 – Sagrato – Concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni
- a seguire – Processione con il simulacro della Vergine di Bonacatu
- ore 21:30 – Anfiteatro – Sogno in concerto, con la musica dei cantautori italiani
Giovedì, 19 settembre 2024:
Festa e anniversario della proclamazione del titolo di Basilica
- ore 6:30 / ore 7:30 / ore 9:00 / ore 10:00 / ore 11:00 / ore 17:30 / ore 19:00 – Sante Messe (orari delle messe, in questa sezione. ricostruiti sulla base di quelli degli anni scorsi)
- ore 19:30 – Basilica – Santa Messa.
- ore 21:30 – Anfiteatro – Janas in concerto
Venerdì, 20 settembre 2024:
- ore 21:30 – Anfiteatro – Commedia in limba sarda: “Dottorisi e malaidusu“, a cura della compagnia teatrale Bardunfula
Sabato, 21 settembre 2024:
- ore 21:30 – Anfiteatro comunale – Canti internazionali del Montiferru (ingresso libero), partecipano:
- Cunzertu Bonarcadesu di Bonarcado
- Cuncordu Su Cuntrattu di Seneghe
- Cuncordu de Santa Rughe di Santu Lussurgiu
- Sestetto OCS
- Nicola Agus, alle launeddas e altri strumenti a fiato
Domenica, 29 settembre 2024:
- ore 08:00 – Chiesa di San Sebastiano – Santa Messa
- ore 17:00 – Basilica – Santo Rosario
- ore 17:30 – Basilica – Santa Messa
- a seguire – Processione con il simulacro della Vergine di Bonacatu
- ore 21:30 – Piazzale sotto il Comune – Serata folk con Su Cunsertu Antigu
