Festa San Vincenzo Ferrer e Festival della civiltà nuragica 2019 a Orroli: il prossimo sarà un weekend importante a Orroli, paese di poco più di 2 mila abitanti del Sarcidano e famoso soprattutto per lo splendido complesso di Nuraghe Arrubiu (e per il pane Kentos, che mangio abitualmente, piccolo spot gratuito che faccio volentieri ^_^ ). Bene il 20, 21 e 22 settembre 2019 a Orroli si svolgeranno sia la “Festa di San Giovanni Ferrer” (è la 70ma edizione, con la cena in piazza, I Love Party Paradise Festival, Dj Prezioso e fuochi d’artificio) che il “Festival Internazionale della civiltà nuragica di Orroli” (tra presentazioni di libri, incontri, dibattiti e visite guidate).

E allora vediamo il programma completo di entrambi gli eventi, di solito li mischiamo utilizzando un ordine cronologico, ma stavolta per non fare confusione li trattiamo separatamente, partiamo dalla Festa di San Vincenzo.

Programma San Vincenzo Ferrer, Orroli:

La festa si svolge solitamente nell’ultima domenica di settembre quando il mese ha 4 settimane, in questo caso, avendone 5 allora cade nella penultima.

Venerdì, 20 settembre 2019:

ore 16,00 – Chiesa San Vincenzo Ferrer – Confessioni e inizio triduo

ore 18,00 – Chiesa San Vincenzo Ferrer – Santa Messa

ore 18,00 – Piazza Caduti – Balli in piazza con il gruppo Sonallos

ore 22,30 – Piazza Caduti – Gara poetica dialettale con i poeti Porcu, Agus e Farina accompagnati dal coro di Orgosolo

in conclusione – Musica con il fisarmonicista Andrea Puddu

Sabato, 21 settembre 2019:

ore 17,30 – Chiesa San Vincenzo Ferrer – Santa Messa

ore 18,00 – Musica e balli con il fisarmonicista Andrea Puddu

ore 19,00 – Processione con il simulacro per le vie del paese accompagnato dalla musica di launeddas e organetto

al termine – Chiesa San Vincenzo Ferrer – Cascata pirotecnica

ore 20,30 – Piazza Caduti – Cena in piazza e chiosco organizzati dal comitato in collaborazione con la polisportiva orrolese. Il costo della cena è di 10 euro a pasto , per prenotazioni: 340 507 7097 / 345 900 4636 / 342 364 5261

ore 22,30 – Piazza Caduti – I Love Party Paradise Festival , con la partecipazione di Dj Prezioso

in conclusione – Musica con il fisarmonicista Andrea Puddu

Domenica, 22 settembre 2019:

ore 08,00 – Chiesa San Vincenzo Ferrer – Santa Messa

ore 11,00 – Chiesa San Vincenzo Ferrer – Santa Messa Solenne

ore 15,00 – Piazza Caduti – Giochi e macchinine per bambini , Cucciolandia con distribuzione di pop corn e zucchero filato

ore 16,30 – Caccia al tesoro per singoli e squadre, primo premio di 500 euro (iscrizione 5 euro a persona)

ore 18,00 – Piazza Caduti – Musica e balli con il fisarmonicista Andrea Puddu

ore 22,00 – Spettacolo pirotecnico a cura della Pirotecnica F.lli Massa

ore 22,30 – Piazza Caduti – Cabaret con Marco Piccu

ore 24,00 – Estrazione biglietti della lotteria

al termine – Musica con il fisarmonicista Andrea Puddu

Programma Festival Internazionale della civiltà nuragica, Orroli:

Venerdì, 20 settembre 2019:

ore 16,00 – Maria Giuseppina Gradoli incontra Gianni Onano. Presentazione del libro: “Sul solco della memoria. Vittorio Anedda. Il padre del gigante rosso e intrepido avventuriero“

ore 17,00 – Nadia Canu e Maurizio Amoroso. Videogiochi e Archeologia: “dall’esperienza di “Mi Rasna” a un progetto per la Sardegna“

Sabato, 21 settembre 2019:

Lavori del mattino:

ore 9,30 – Saluti istituzionali

ore 10,00 – Giovanni Leonardi, Moderatore

ore 10,10 – Fulvia Lo Schiavo e Mauro Perra: “Economia e società nell’età dei Nuraghi: il caso del nuraghe Arrubiu“

ore 10,30 – Maria Bernabò Brea: “Economia e società nelle Terramare“

dalle ore 10,50 alle 11,10 – Coffee Break

ore 11,10 – Michele Cupitò: “L’uso ideologico delle armi nel variegato mondo dell’Italia nord-orientale dell’età del Bronzo. Codici rituali e modelli di organizzazione delle società“

ore 11,30 – Domenica Gullì, Sara Tiziana Levi, Alessandro Vanzetti: “Società della tarda età del bronzo dall’Italia meridionale alla Sicilia e alla Sardegna: una visione comparata“

ore 12,00 – Alfredo Mederos Martin: “Economia e società della Penisola Iberica nell’età del bronzo: uno sguardo di sintesi“

ore 12,20 – Kewin Pêche-Quilichini: “Economie et société au prisme des productions artisanales: de la culture matérielle à la matière culturelle en Corse à l’âge du Bronze“

ore 12,40 – Discussione coordinata da Alessandro Usai

ore 13,00 – Chiusura dei lavori

Lavori del pomeriggio:

ore 15,30 – Angela Antona, Vittorio Angius: “Economia e società della Gallura nell’età del bronzo“

ore 15,50 – Franco Campus: “Economia e società del Meilogu e del Monte Acuto“

dalle ore 16,10 alle 16,30 – Coffee Break

ore 16,30 – Alessandro Usai: “Economia e società del Sinis: il caso di Sa Osa“

ore 16,50 – Alfonso Stiglitz: “Le crisi come fattore di trasformazione. Il Mediterraneo orientale (e non solo) nei secoli finali del II millennio“

ore 17,10 – Discussione coordinata da Alessandro Usai

ore 17,30 – Conclusioni

Domenica, 22 settembre 2019:

ore 10,00 – Fulvia Lo Schiavo e Mauro Perra: Visita guidata del nuraghe Arrubiu e della “Tomba della Spada”.

Dove si trova e come arrivare a Orroli:

