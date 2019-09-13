Notte Bianca 2019 a Nuoro, dove si fa, orari e programma: tra i grandi eventi di questo weekend c’è anche la “Notte Bianca” di Nuoro, l’Atene della Sardegna, che si svolgerà nella serata di sabato 14 settembre 2019 nel centro storico della città barbaricina. Il fitto programma è stato suddiviso in diverse aree tematiche: “Cinema“, “Sport“, “Musica“, “Eventi Culturali” e “Attività per Bambini“. Senza dimenticare cibo e vino!

Tanti anche gli artigiani presenti nel percorso che, con il loro ingegno e la loro fantasia, affiancheranno le attività commerciali, vera anima di questa zona della città. Ma vediamo subito qualche dettaglio in più, si comincia dalle ore 19,00:

Programma Notte Bianca Nuoro 2019:

Eventi culturali:

Museo del Costume – Mostra: “Orti di Grazia” di Giuseppe Carta, visitabile gratuitamente fino alle ore 23:00, collegamento con un bus navetta da via Manzoni.

Archivio di Stato – Mostra:"Una passeggiata tra le carte" , che esporrà alcuni manufatti della collezione privata del Comune di Nuoro, visitabile gratuitamente fino alle ore 23:00, collegamento con un bus navetta da via Manzoni.

Museo Man – Mostra dedicata a "Guido Guidi" visitabile fino alle ore 22,30

Centro polifunzionale di via Roma – Mostra: "Polifunzionart" , a cura dell'associazione Madriche, visitabile fino alle ore 22,30

Polifunzionale di via Roma (spazio esterno) – Racconto delle vicende del poeta e scrittore Romano Ruiu , grazie alla associazione Su Connottu.

Piazza Crispi – UNINUORO presenterà i suoi corsi.

Eventi per bambini:

Giardinetti di piazza Vittorio Emanuele – Joko, contenuto ideato da Mousike' , che già da due anni anima il centro storico di Posada e che finalmente arriva anche a Nuoro ai dove ci saranno: Joko Show con l'artista argentino Gaspar che terrà due spettacoli; Joko Play con la " Città dei gonfiabili" e i grandi di giochi in legno di Gle; Joko Food che, grazie a Coldiretti Nuoro Ogliastra e Campagna Amica, ha riunito un grande numero di produttori e proporrà cibo e bevande delle eccellenze del territorio.

Corso Garibaldi – Tanca Manna Nuragic Experience, laboratorio di archeologia sperimentale, parte delle tante iniziative messe in opera dall'archeologo Demis Murgia, nell'area archeologica di Tanca Manna.

Sport:

Piazza delle Grazie: Pallacanestro Nuoro con il campo da Basket Gonfiabile , Spettacolo acrobatico in bicicletta Trial Riffo Show Club Scherma Nuorese che darà dimostrazioni di spada in pedana .



Musica e divertimento:

Corso Garibaldi (parte alta) – Giochi senza Frontiere , spazio allestito da Mousike’ e Pallacanestro Nuoro, nella parte alta del Corso Garibaldi, dove il pubblico si potrà cimentare in giochi surreali quali “corsa con l’uovo“, “canestro con il pelouche”, “corsa con le scatole” e altri complicati e assurdi giochi per vincere ricchi premi!

Corso Garibaldi (parte bassa) – Vittorio Pitzalis

Piazza Crispi – Battista Giordano Trio

Piazza V.Emanuele – After Midnight

Piazza San Giovanni – Blackinquartet

Via Roma – Gruppo folk Saludos

Largo IV Marzo – Bakis Beks

ExMe – Open Night con Alberto Sanna

Via Satta – Spettacolo del cabarettista Mauro Salis

Percorso cittadino da via Lamarmora a via Roma – DJ Set

Cinema, vino e altri eventi:

Piazza Crispi – Binu , evento dedicato ai vini regionali della Camera di Commercio, che offrirà un percorso di degustazione dei vini della Sardegna premiati al B’ Week del 2018.

Biblioteca S.Satta (sezione sarda) – Spazio Cinema con la proiezione di: "L'uomo che comprò la luna" "Eccomi", corto di Sergio Falchi.

di: Largo IV Marzo – Progetto “Absolute Beginner“ della LARISO, dedicato agli artisti esordienti che mostreranno ciò che è stato prodotto in un anno di lavoro nello Spazio Giovani #1.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

L’evento è stato organizzato dal Comune di Nuoro, Assessorato alle attività produttive con il contributo economico della Fondazione Banco di Sardegna, che a seguito di una manifestazione di interesse ha affidato l’ incarico progettuale ed esecutivo alla ditta Mousike’. Tra gli altri anno partecipato all’organizzazione dell’evento anche Coldiretti Nuoro Ogliastra, Camera di Commercio di Nuoro, Istituto Superiore regionale Etnografico, ATP Nuoro, Biblioteca S. Satta , Coop. Lariso, Museo Man, Archivio di Stato, e UniNuoro. A tutti loro vi rimandiamo per avere maggiori dettagli, questo è il sito del Comune di Nuoro.

Dove si trova e come arrivare a Nuoro:

