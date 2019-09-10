In traghetto in Sardegna per Autunno in Barbagia, ecco l’offerta di Sardinia Ferries: dopo aver visto l’offerta di Grimaldi Lines per Autunno in Barbagia, adesso è la volta di Sardinia Ferries, che offre sconti fino al 50% su passeggeri, veicoli e cabine a chi prenoterà un viaggio in Sardegna entro il 15 ottobre 2019 (a partire da oggi).

Sardinia Ferries ti invita in Sardegna in bassa stagione per gustarti al meglio l’interno dell’isola, lì dove le tradizioni e la cucina sono rimasti incontaminati e genuini. Con “Autunno in Barbagia“, potrai infatti visitare ben 32 borghi situati nel cuore della Sardegna, un circuito incantato che è iniziato lo scorso fine settimana e andrà avanti fino al 15 dicembre, fino alle soglie del Natale. Questo è il calendario di Autunno in Barbagia 2019.

Così Cristina Pizzutti, Responsabile Marketing e Comunicazione di Sardinia Ferries:

Autunno in Barbagia è un progetto nel quale crediamo perché è un percorso culturale ed esperienziale unico, che permette una conoscenza più profonda dell’isola, attraverso le persone, le loro tradizioni, le narrazioni e le emozioni e conferma che la stagione turistica può proseguire anche in autunno, lontano dal mare e dalle coste.

Condizioni dell’offerta:

Uno sconto immediato fino al 50% è applicato a passeggeri, veicoli (auto e moto) e cabine , se si prenota dal 10 settembre al 15 ottobre 2019 .

è applicato , se si prenota . La promozione è valida su moltissimi viaggi (quindi non su tutti), fino al 15 dicembre 2019, sulla linea Livorno/Golfo Aranci .

. L’offerta è valida sulle tariffe, al netto di tasse e diritti .

. La promozione non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti .

. I biglietti emessi in questa tariffa non sono rimborsabili, né modificabili.

