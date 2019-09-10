Fainas de Bixinau 2019 a Villasor, ecco data, programma e orari: si svolgerà nel prossimo weekend, più precisamente nella giornata di domenica 15 settembre 2019, la terza edizione di “Fainas de Bixinau” a Villasor, centro agricolo del basso Campidano, a soli 25 chilometri da Cagliari e famoso per il castello che si erge nel centro del paese. Porprio il Castello Siviller è la sede dell’evento.

Sarà una giornata ricca di appuntamenti tra convegni, mostre, antichi mestieri, degustazioni e concerti. Inoltre durante la manifestazione, presso la corte del castello, saranno presenti gli stand di espositori locali ed hobbisti. Vediamo subito il programma completo:

Programma Fainas de Bixinau, Villasor:

Domenica, 15 settembre 2019:

ore 10,00 – Aula Consiliare Castello Siviller – Convegno sulla ricerca e ricostruzione dell’abbigliamento Sorrese , tessuti, balli tradizionali e danze popolari. Modera Ottavio Nieddu, intervengono: Apertura e saluti Sindaco: Massimo Pinna Presidente Ass. Sorres: Carlo Peddio Socia e Collaboratrice Ass. Sorres: Dott.ssa Roberta Podda Collezionista Ricercatore: Venturino Vargiu Maestro Orafo: Bruno Busonera Studioso di tradizioni popolari,insegnante di ballo campidanese a launeddas: Mauro Frigau Antropologo della danza: Prof. Giuseppe Michele Gala

ore 16,00 – Castello Siviller – Fainas de Bixinau : un viaggio tra gli antichi mestieri, alla base della vita dell’economia rurale del passato (e per i più piccoli la vecchia fattoria degli animali)

(II edizione) ore 18,00 – Castello Siviller – Vestizione della sposa

ore 19,30 – Castello Siviller – Aarcanas Armonias : concerto di canti tradizionali Sardi con Emanuele Garau e il Tenore Antonio Milia di Orosei

Per avere maggiori dettagli e ulteriori info vi consigliamo di rivolgervi all' Associazione Culturale di Tradizioni Popolari "Sorres" che organizza l'evento con il Patrocinio del Comune di Villasor.

