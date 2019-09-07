EasyJet, 130 mila voli scontati, si vola da e per la Sardegna a partire da 17,49 euro: ci sono ancora 3 giorni per volare da e per la Sardegna a partire da 17,49 euro grazie a easyJet. Partita due giorni fa infatti, l’offerta di easyJet prevede la vendita di 130 mila biglietti scontati del 20% fino al 10 settembre 2019, per volare in Italia e in Europa durante il periodo invernale.

Per chi vuole venire in Sardegna, a godersi il mare fuori stagione oppure per esplorare l’interno dell’isola con Autunno in Barbagia, potrà godere di su Cagliari, Alghero e Olbia a partire da 17,49 o 18,49 euro a tratta. Ricordiamo che non sono pochi i baganti che fanno il bagno al mare fino al 1° novembre!

Offerte EasyJet dalla Sardegna:

Da Cagliari si vola a Milano, Londra Stansted, Venezia, Ginevra e Napoli a 18,74 euro.

Da Olbia si possono raggiungere Londra Gatwick con 17,49 euro, Venezia cobn 18,49 euro, Ginevra e Milano Malpensa con 21,49 euro, ma anche Manchester a 23,29 euro e Parigi Orly a 24,99 euro.

Da Alghero si va a Londra Luton con 17,49 euro, a Venezia con 18,49 euro e a Milano Malpensa con 18,74 euro.

Confronto offerte voli:

