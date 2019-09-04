SenorBeer Fest 2019 a Senorbì: Ecco il programma completo di sabato 7 settembre 2019!

Daniele Puddu 4 Settembre 2019
SenorBeer Fest 2019 a Senorbì, programma, orari e birrifici partecipanti: si svolgerà sabato prossimo – il 7 settembre 2019 – presso il parco di Santa MarieddaSenorbì, il capoluogo della regione storica della Trexenta, nel sud Sardegna, il “SenorBeer Fest“, la festa della birra artigianale.

In programma tanta musica live, street food e litri di birra artigianale. Partecipano i birrifici artigianali: Mediterraneo, Coros, Nanumoru, Terrantiga, Alvure e Birrificio d’Ogliastra. La musica live sarà invece a cura Luz&Dim e Riff/Raff. Si inizia alle ore 18:00.

Programma Festa della Birra a Senorbì:

Sabato, 7 settembre 2019:

  • dalle ore 18,00 alle 22,00 – Spazio dedicato ai bambini con giochi, balli e i gonfiabili
  • dalle ore 18,00 – Apertura fusti e inizio musica live

Dove si trova e come arrivare al parco di Santa Mariedda, Senorbì:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare la pagina Facebook della Consulta Giovanile Senorbì, Sisini e Arixi.

