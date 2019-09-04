SenorBeer Fest 2019 a Senorbì, programma, orari e birrifici partecipanti: si svolgerà sabato prossimo – il 7 settembre 2019 – presso il parco di Santa Mariedda a Senorbì, il capoluogo della regione storica della Trexenta, nel sud Sardegna, il “SenorBeer Fest“, la festa della birra artigianale.

In programma tanta musica live, street food e litri di birra artigianale. Partecipano i birrifici artigianali: Mediterraneo, Coros, Nanumoru, Terrantiga, Alvure e Birrificio d’Ogliastra. La musica live sarà invece a cura Luz&Dim e Riff/Raff. Si inizia alle ore 18:00.

Programma Festa della Birra a Senorbì:

Sabato, 7 settembre 2019:

dalle ore 18,00 alle 22,00 – Spazio dedicato ai bambini con giochi, balli e i gonfiabili

con giochi, balli e i gonfiabili dalle ore 18,00 – Apertura fusti e inizio musica live

Dove si trova e come arrivare al parco di Santa Mariedda, Senorbì:

