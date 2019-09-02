Not(t)e di Luppolo a Chiaramonti, orari e programma: si svolgerà sabato prossimo, nella serata del 7 settembre 2019, la manifestazione brassicola “Not(t)e di Luppolo” in piazza Costituzione a Chiaramonti, nella regione storica dell’Anglona, in provincia di Sassari, a pochi chilometri da Castelsardo. Chiaramonti è famoso per i ruderi del Castello dei Doria che venne eretto proprio nella collina ai confini settentrionali del borgo.

Come il gioco di parole fa intuire, la notte di Chiaramonti sarà caratterizzata da tanta musica live accompagnata da fiumi di birra e ottimo street food. I birrifici artigianali presenti sono P3 Brewing Company, Amistade, Mezzavia e Il Birrificio di Cagliari, mentre a suonare live durante la serata saranno il bluesman Francesco Piu e la band dei The Flowers’ Circle. Si parte dalle ore 18:00.

Programma Fest della Birra, Chiaramonti:

Sabato, 7 settembre 2019:

dalle ore 18,00 – Piazza Costituzione – Apertura fusti, stand e musica

