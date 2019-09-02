Festival dell’Oriente a Cagliari, ecco di cosa si tratta e quanto costa: la prima edizione fu un successo clamoroso, poi ecco due anni di attesa, anche a causa della pandemia, per riavere finalmente a Cagliari, il “Festival dell’Oriente“.

L’atteso evento itinerante, che sta girando di nuovo nelle più importanti città italiane, arriva quindi nei locali della Fiera della Sardegna di viale Diaz a Cagliari, per ben due weekend consecutivi, sempre di sabato e domenica: il 15 e 16, 22 e 23 ottobre 2022.

Sarà un’occasione più unica che rara per immergersi nelle tradizioni asiatiche, non solo India, Cina e Giappone, ma anche Thailandia, Vietnam, Corea, Mongolia, Tibet, Sri Lanka, Filippine e Indonesia.

Esplorare la cultura, i riti e le tradizioni dell’Oriente:

Da sottolineare come gli eventi si ripeteranno ogni giorno, dalle ore 10:00 alle 20:30, con il pubblico che avrà l’opportunità di visitare le aree culturali dedicate ai vari paesi.

Cucina asiatica:

Punti di ristoro e ristoranti con i piatti tradizionali di:

Cina ,

, Giappone ,

, India,

Sri Lanka,

Tibet,

Thailandia,

Vietnam .

Sono previsti piatti vegetariani.

E poi ancora la via del té, la via delle spezie, tisane, dolcezze e frutta essiccata

70 spettacoli al giorno:

Parliamo di qualcosa come 70 spettacoli al giorno non stop, dalle ore 10:30 alle ore 20:30, volete qualche esempio? Dalla danza cinese dei leoni sui pali ai tamburi giapponesi, dalle danze tradizionali mongole a quelle coreane, dalle danze e folklore indiano (incluse le danze di Bollywood) a quella thailandese. E poi ancora magia, pittura giapponese, la cerimonia del thè, la costruzione dei Mandala, origami, sciamani, danza del ventre e chi più ne ha più ne metta.

Arti Marziali:

I Maestri più blasonati nelle varie discipline (Aikido, Karate, Ju Jitsu, Tai Chi Chuan e tutte le arti marziali Orientali). si alterneranno quotidianamente dalle ore 10:30 alle ore 20:30. Saranno disponibili anche lezioni.

Corsi e attività gratuiti:

E’ possibile prenotarsi a corsi e attività gratuite mediante l’apposita procedura online, ma è necessario essere in possesso del biglietto acquistato in prevendita e compilare il modulo online. Se invece comprerete il biglietto in loco, potrete ancora iscrivervi direttamente presso l’operatore, ovviamente fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ogni utente può prenotare un corso/attività tra tutte quelle presenti in elenco fino ad esaurimento posti.

Biglietto di ingresso:

Per assistere a tanta meraviglia occorre pagare un biglietto:

Biglietto intero (adulti ed ai ragazzi oltre i 10 anni): 13 euro;

(adulti ed ai ragazzi oltre i 10 anni): 13 euro; Biglietto ridotto (accompagnatori dei disabili al 100% e ragazzi dai 5 ai 10 anni compiuti: 8 euro;

(accompagnatori dei disabili al 100% e ragazzi dai 5 ai 10 anni compiuti: 8 euro; Biglietto omaggio per i bambini fino ai 5 anni ed ai portatori di handicap con disabilità al 100% certificata da foglio verde o certificato ASL.

A queste cifre dovete aggiungere 1 euro di commissione se acquistate i biglietti online.

Eh sì, si può entrare con i propri amici a 4 zampe, i cani infatti sono i benvenuti.

Sconto per chi arriva vestito in abiti orientali : avete Kimoni, Hanbok, Sari, Chut Thai nei vostri armadi? E’ l’occasione buona per indossarli, infatti se ti presenti in biglietteria alla “Cassa Accrediti” del Festival in abiti caratteristici tradizionali orientali (NO COSPLAY), entri al prezzo ridotto di 8 euro.

Dove dormire a Cagliari:

Se venite da fuori e volete godervi il festival senza patemi d’orario, allora vi consigliamo di dormire in città. Cagliari offre infatti tante soluzioni per tutte le tasche, dagli Hotel più rinomati ai B&B più convenienti, molti dei quali proprio alla Fiera, persino di fronte e di fianco. Ma vi conviene prenotare subito, prima che le offerte migliori finiscano.

Come arrivare alla Fiera di Cagliari:

Ampio parcheggio dedicato. L’area è inoltre ampiamente servita dai bus del CTM.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consigliamo sia il sito ufficiale che la pagina Facebook dell’evento.

