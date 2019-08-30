Weekend 30, 31 agosto e 1 settembre 2019, tutti gli appuntamenti: buongiorno ragazzi, anche il cielo ci dice che l’estate sta finendo con un cielo plumbeo e tanta pioggia prevista su tutta la Sardegna per l’intero weekend, soprattutto per sabato e domenica, tanto che alcuni eventi stanno già venendo rinviati o annullati, state perciò molto accorti e prima di partire controllate il link fonte per vedere se ci sono aggiornamenti dell’ultimo minuto. Molte delle feste in calendario questo fine settimana sono religiose e difficilmente subiranno annullamenti o rinvii, anzi un tempo la pioggia era un buon presagio. Sorte diversa potrebbero invece subire gli eventi del programma civile. A rischio anche trekking ed escursioni. Devo dire che dalle ultime previsioni sembra che alla sera il tempo sarà migliore di quel che si credeva fino a ieri, anche per il sabato e la domenica, quindi rimaniamo ottimisti!

Due sono gli eventi più importanti dal punto di vista religioso e delle tradizioni, il primo è la Corsa degli scalzi che si svolge sabato e domenica tra Cabras e il villaggio di San Salvatore di Sinis, l’altro è la festa in onore di Sant’Ignazio a Laconi, un santo molto venerato in tutta l’isola, i cuoi festeggiamenti dureranno l’intero fine settimana. Tra le manifestazioni religiose da non perdere anche la Festa di San Giovanni a Sassari (con lo ZOO di 105), la Festa di San Raimondo Nonnato a Bono (con i The Kolors e le maschere del carnevale sardo), la Festa di Santa Maria Iscalas a Cossoine (con Omar Pedrini) e la Festa della Madonna del Mare a Palau (con Gabry Ponte).

Dal punto di vista delle sagre dei due eventi dedicati a street food e birre artigianali a Cagliari uno è stato già annullato, causa maltempo infatti la la grande tappa finale della “Festa del Gusto” a Cagliari non si farà, confermato invece al momento il Calaris Cagliari Beer Festival al lazzaretto, così come Calici in piazza a Porto Torres. Molto interessanti anche Arzachena in fiore e Suoni e Sapori ad Olmedo (vicino Alghero), quest’ultima manifestazione era stato rinviata lo scorso weekend causa lutto. Noi vi consigliamo di consultare anche i calendari degli eventi estivi organizzati nelle principali località turistiche.

Infine si giocherà sicuramente a Cagliari, a meno di grandi acquazzoni che rendano impraticabile il campo, la partita Cagliari-Inter di domenica sera, valevole per la seconda giornata del campionato di calcio Serie A Tim.

Ricordo che l’articolo rimane aperto alle vostre segnalazioni, scriveteci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata agli Eventi e Sagre in Sardegna o, ancora meglio, per far prima, pubblicate un commento direttamente alla fine di questo articolo. Continueremo ad aggiungere eventi durante la settimana!

Tutti gli eventi in Sardegna:

E allora questa è la nostra guida agli oltre 200 eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 30, 31 agosto e 1 settembre 2019 inclusi concerti, locali, club e disco, come sempre divisi per province e aree geografiche:

Qui sotto trovate anche le previsioni meteo dettagliate del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link alla pagina Facebook dell’evento o a quella degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Peggiora il tempo sulla Sardegna nel weekend con un forte abbassamento delle temperature, si parte da venerdì, con un meteo simile a quello degli scorsi giorni, con annuvolamenti più frequenti nelle ore centrali della giornata e qualche temporale pomeridiano. Sabato arriva una nuova perturbazione con rovesci e temporali da sud ovest verso nord est, con piogge anche intense, migliora a fine giornata. Cielo nuvolo anche domenica con precipitazioni più probabili nella prima parte della giornata e una tendenza all’esaurimento delle precipitazioni a sera, temperature in ulteriore calo (per saperne di più e rimanere aggiornati, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

Vai ai concerti e festival in Sardegna!