Volotea, scopri tutti i voli in offerta da 9 euro per la Sardegna a settembre e ottobre!!

Daniele Puddu 29 Agosto 2019
aereo-volotea

Volotea, scopri tutti i voli in offerta a partire da 9 euro per la Sardegna: continuano anche in bassa stagione le offerte  per la Sardegna con Volotea, la compagnia low cost iberica che vola tra le città di piccole e medie dimensioni in Europa. E allora per chi di voi vuole trovare un clima meno caldo e afoso, spiagge e ristoranti più liberi e magari, hotel e strutture ricettive a buon mercato ecco che Volotea offre numerosi voli a partire da soli 19 euro sul proprio network europeo.

Numerose le rotte scontate anche per la Sardegna, su tutti e tre gli aeroporti regionali, vediamole assieme. Prima però vi ricordiamo che la tariffa è soggetta a disponibilità e che il numero di posti al prezzo indicato è limitato. Prezzi a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Potrebbe essere anche l’occasione per partecipare alle prime di tappe di Autunno in Barbagia 2019.

Offerte Volotea per Cagliari:

Voli nazionali:

  • Genova · Cagliari 9,00 euro
  • Torino · Cagliari 9,00 euro
  • Venezia · Cagliari 9,00 euro
  • Verona · Cagliari 9,00 euro
  • Ancona · Cagliari 19,00 euro
  • Palermo · Cagliari 19,00 euro
  • Pescara · Cagliari 19,00 euro
  • Napoli · Cagliari 24,60 euro

Voli internazionali:

  • Bordeaux · Cagliari 9,00 euro
  • Lione · Cagliari 9,00 euro
  • Marsiglia · Cagliari 9,00 euro
  • Nantes · Cagliari 9,00 euro
  • Strasburgo · Cagliari 9,00 euro
  • Tolosa · Cagliari 9,00 euro
  • Praga · Cagliari 26,72 euro

Offerte Volotea per Olbia:

Rotte domestiche:

  • Genova · Olbia  9,00 euro
  • Torino · Olbia  9,00 euro
  • Venezia · Olbia  9,00 euro
  • Verona · Olbia 9,00 euro
  • Milano Bergamo · Olbia 19,00 euro
  • Palermo · Olbia 19,00 euro
  • Bari · Olbia 22,61 euro
  • Napoli · Olbia 24,60 euro

Voli con la Francia:

  • Bordeaux · Olbia 9,00 euro
  • Nantes · Olbia 9,00 euro
  • Strasburgo · Olbia 9,00 euro

Offerte Volotea per Alghero:

  • Verona · Alghero 9,00 euro
  • Genova · Alghero 19,00 euro
  • Venezia · Alghero 21,00 euro
  • Madrid · Alghero 26,72 euro
  • Napoli · Alghero 30,32 euro

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Andate direttamente sul sito volotea.com, oppure recatevi presso la vostra agenzia di viaggio di fiducia.