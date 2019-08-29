Volotea, scopri tutti i voli in offerta da 9 euro per la Sardegna a settembre e ottobre!!
Volotea, scopri tutti i voli in offerta a partire da 9 euro per la Sardegna: continuano anche in bassa stagione le offerte per la Sardegna con Volotea, la compagnia low cost iberica che vola tra le città di piccole e medie dimensioni in Europa. E allora per chi di voi vuole trovare un clima meno caldo e afoso, spiagge e ristoranti più liberi e magari, hotel e strutture ricettive a buon mercato ecco che Volotea offre numerosi voli a partire da soli 19 euro sul proprio network europeo.
Numerose le rotte scontate anche per la Sardegna, su tutti e tre gli aeroporti regionali, vediamole assieme. Prima però vi ricordiamo che la tariffa è soggetta a disponibilità e che il numero di posti al prezzo indicato è limitato. Prezzi a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Potrebbe essere anche l’occasione per partecipare alle prime di tappe di Autunno in Barbagia 2019.
Offerte Volotea per Cagliari:
Voli nazionali:
- Genova · Cagliari 9,00 euro
- Torino · Cagliari 9,00 euro
- Venezia · Cagliari 9,00 euro
- Verona · Cagliari 9,00 euro
- Ancona · Cagliari 19,00 euro
- Palermo · Cagliari 19,00 euro
- Pescara · Cagliari 19,00 euro
- Napoli · Cagliari 24,60 euro
Voli internazionali:
- Bordeaux · Cagliari 9,00 euro
- Lione · Cagliari 9,00 euro
- Marsiglia · Cagliari 9,00 euro
- Nantes · Cagliari 9,00 euro
- Strasburgo · Cagliari 9,00 euro
- Tolosa · Cagliari 9,00 euro
- Praga · Cagliari 26,72 euro
Offerte Volotea per Olbia:
Rotte domestiche:
- Genova · Olbia 9,00 euro
- Torino · Olbia 9,00 euro
- Venezia · Olbia 9,00 euro
- Verona · Olbia 9,00 euro
- Milano Bergamo · Olbia 19,00 euro
- Palermo · Olbia 19,00 euro
- Bari · Olbia 22,61 euro
- Napoli · Olbia 24,60 euro
Voli con la Francia:
- Bordeaux · Olbia 9,00 euro
- Nantes · Olbia 9,00 euro
- Strasburgo · Olbia 9,00 euro
Offerte Volotea per Alghero:
- Verona · Alghero 9,00 euro
- Genova · Alghero 19,00 euro
- Venezia · Alghero 21,00 euro
- Madrid · Alghero 26,72 euro
- Napoli · Alghero 30,32 euro
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Andate direttamente sul sito volotea.com, oppure recatevi presso la vostra agenzia di viaggio di fiducia.