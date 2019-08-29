Volotea, scopri tutti i voli in offerta a partire da 9 euro per la Sardegna: continuano anche in bassa stagione le offerte per la Sardegna con Volotea, la compagnia low cost iberica che vola tra le città di piccole e medie dimensioni in Europa. E allora per chi di voi vuole trovare un clima meno caldo e afoso, spiagge e ristoranti più liberi e magari, hotel e strutture ricettive a buon mercato ecco che Volotea offre numerosi voli a partire da soli 19 euro sul proprio network europeo.

Numerose le rotte scontate anche per la Sardegna, su tutti e tre gli aeroporti regionali, vediamole assieme. Prima però vi ricordiamo che la tariffa è soggetta a disponibilità e che il numero di posti al prezzo indicato è limitato. Prezzi a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Potrebbe essere anche l’occasione per partecipare alle prime di tappe di Autunno in Barbagia 2019.

Offerte Volotea per Cagliari:

Voli nazionali:

Genova · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Torino · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Venezia · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Verona · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Ancona · Cagliari 19,00 euro

· Cagliari 19,00 euro Palermo · Cagliari 19,00 euro

· Cagliari 19,00 euro Pescara · Cagliari 19,00 euro

· Cagliari 19,00 euro Napoli · Cagliari 24,60 euro

Voli internazionali:

Bordeaux · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Lione · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Marsiglia · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Nantes · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Strasburgo · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Tolosa · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Praga · Cagliari 26,72 euro

Offerte Volotea per Olbia:

Rotte domestiche:

Genova · Olbia 9,00 euro

· Olbia 9,00 euro Torino · Olbia 9,00 euro

· Olbia 9,00 euro Venezia · Olbia 9,00 euro

· Olbia 9,00 euro Verona · Olbia 9,00 euro

· Olbia 9,00 euro Milano Bergamo · Olbia 19,00 euro

· Olbia 19,00 euro Palermo · Olbia 19,00 euro

· Olbia 19,00 euro Bari · Olbia 22,61 euro

· Olbia 22,61 euro Napoli · Olbia 24,60 euro

Voli con la Francia:

Bordeaux · Olbia 9,00 euro

· Olbia 9,00 euro Nantes · Olbia 9,00 euro

· Olbia 9,00 euro Strasburgo · Olbia 9,00 euro

Offerte Volotea per Alghero:

Verona · Alghero 9,00 euro

· Alghero 9,00 euro Genova · Alghero 19,00 euro

· Alghero 19,00 euro Venezia · Alghero 21,00 euro

· Alghero 21,00 euro Madrid · Alghero 26,72 euro

· Alghero 26,72 euro Napoli · Alghero 30,32 euro

Andate direttamente sul sito volotea.com, oppure recatevi presso la vostra agenzia di viaggio di fiducia.