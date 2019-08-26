AGGIORNAMENTO: l’evento è stato annullato a causa delle copiose piogge attese durante il weekend, che avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza del pubblico. L’organizzazione ringrazia tutti e da appuntamento al prossimo anno!

Festa del Gusto 2019, programma e novità del gran finale di Cagliari: una festa tutta nuova, una grande festa di fine estate, è questo il gran finale della “Festa del gusto internazionale – Speciale Italia” che torna a Cagliari il 30, 31 agosto e 1° settembre 2019 ANNULLATO, dopo quasi 3 mesi, proprio in piazza Giovanni XXIII°, lì dove tutto era cominciato a inizio giugno.

E lo fa con una straordinaria e tutta nuova festa di fine estate, dopo aver raccolto uno strepitoso successo di pubblico e di critica, soddisfacendo il palato di decine di migliaia di persone ad Alghero, Olbia, San Teodoro, Golfo Aranci, Siniscola, Tortolì, Muravera, Villasimius, Pula, Torregrande.

Festa del Gusto – Speciale Italia, tutta un’altra festa!

Una festa del gusto che si è saputa rinnovare, offrendo novità ad ogni tappa, tanto che la festa che arriva a Cagliari è completamente diversa da quella del giugno scorso: nuovi cibi e pietanze, nuove cucine, nuove regioni protagoniste. Perché ad essere protagoniste stavolta sono soprattutto le tradizioni culinarie delle regioni italiane, con piatti proposti in formato street food da veri e propri ristoranti viaggianti, che preparano le pietanze secondo le ricette originali e scegliendo con cura le materie prime, tutte di altissima qualità.

Quello che rimane, confermatissimo, è il piacere di camminare tra i fumi e i profumi delle cucine a vista, tra gli arrosti e i piatti tradizionali preparati sotto i nostri occhi, mentre cresce l’acquolina in bocca e ci si chiede sempre di più cosa assaggiare.

Per dire, sarà meglio il mitico gnocco fritto e della cucina romagnola da poco sbarcata in Sardegna? O sarà meglio affondare i denti nel panino con la milza del quartiere Ballarò di Palermo o nelle altre leccornie siciliane tra arancini, cassattine, cannoli e via dicendo? Sarà meglio provare il fritto di paranza, le focacce o le trofie al pesto tradizionale dello stand ligure? Meglio provare gli arrosticini di pecora originali dell’Abruzzo o la Puccia salentina e le altre specialità della Puglia? E perché non provare i bomboloni alla crema o nutella napoletani?

E poi gli amici dall’estero che continuano a farci compagnia complicando ancora di più la nostra scelta, chi di voi riuscirà a terminare il proprio piatto di arrosti argentini a base di Asado ma non solo? Chi di voi su butterà sulla Picanha brasiliana, che poi non è così speziata come si crede solitamente. Oppure come non provare la sensazione di assaggiare per una volta gli hot dog e i buger americani? E non dimentichiamo la ricchissima Paella spagnola. E poi sì, per i tradizionalisti c’è anche il maialetto e la pancetta rollata di Oristano, assieme a tanti altri arrosti sardi!

Da non perdere la batteria di birre artigianali, ulteriormente rinforzate proprio per l’evento di Cagliari tra Mai assaggiata l’ “American Craf Beer“? Ve la servono direttamente in ambulanza, che vuol dire? No, non in endovena, venite a vedere! E poi il birra camper e i microbirrifici sardi!

Dall’ Italia:

Sardegna : arrosti (maialetto e pecora su tutti)

: arrosti (maialetto e pecora su tutti) Sicilia : arancini, le cassattine, cannoli, il “pane ca meusa” e tante altre specialità

: arancini, le cassattine, cannoli, il “pane ca meusa” e tante altre specialità Liguria : la focacceria ligure, le trofie al pesto, il fritto di paranza e le migliori specialità regionali

: la focacceria ligure, le trofie al pesto, il fritto di paranza e le migliori specialità regionali Romagna : Gnocco fritto e altre specialità romagnole

: Gnocco fritto e altre specialità romagnole Campania : Bomboloni giganti alla crema o Nutella del pasticciere Esposito

: Bomboloni giganti alla crema o Nutella del pasticciere Esposito Puglia : la Puccia salentina e altre specialità regionali

: la Puccia salentina e altre specialità regionali Abruzzo : i veri arrosticini di pecora abruzzese

: i veri arrosticini di pecora abruzzese Birrifici artigianali di qualità

Dall’estero:

Spagna : la paella cucinata dal maestro Jose’ Tito Castro

: la paella cucinata dal maestro Jose’ Tito Castro Argentina : 12 metri di arrosti tra cui l’ Asado Argentino con Ricardo Torres e Miguel Sanchez

: 12 metri di arrosti tra cui l’ Asado Argentino con Ricardo Torres e Miguel Sanchez Brasile : la cucina dello streetfodder Sidney con una eccezionale Picanha

: la cucina dello streetfodder Sidney con una eccezionale Picanha USA : gli hot dog and hamburger americani!

: gli hot dog and hamburger americani! Cuba: i più famosi cocktail caraibici

Spettacoli, balli di gruppo e animazione per bambini gratuiti:

Non solo l‘accesso all’area della festa è gratuita, ma sono gratis anche anche i tanti spettacoli per grandi e piccini in programma. La grande novità di Cagliari è il doppio spettacolo, alle ore 19:00 per i bambini, con la baby dance e la presenza di Bing; alle ore 22:00 con animazione e balli latino americani, samba, ballerine carioca brasiliane, musica country con maestri internazionali a guidarci nei nostri primi passi. Insomma, non resta che mangiare, ballare e divertirsi!

Dove si trova e come arrivare in piazza Giovanni XXIII° a Cagliari:

Dove dormire a Cagliari:





Booking.com





Per maggiori informazioni :

Contattate l’Associaizone Culturale Invitas: tel. 070.680722 / 392.4188415