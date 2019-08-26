Calaris Cagliari Beer Festival 2022
ATTENZIONE – Da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19 le restrizioni e le regole anti contagio hanno vietato (lo scorso anno) o reso molto complessa (nel 2021) l’organizzazione di sagre ed eventi. Per questo motivo l’appuntamento con il Calaris Cagliari Beer Festival è rimandato al 2022.
Calaris Cagliari Beer Festival: si è svolta il 30, 31 agosto 2 1 settembre 2019 la seconda e ultima edizione del “Calaris – Cagliari Beer Festival“, la manifestazione brassicola di fine estate dedicata alle birre artigianali e allo street food che si svolge al Lazzaretto di Sant’Elia a Cagliari.
Alla manifestazione hanno partecipato 9 tra birrifici con oltre 50 birre in degustazione e beerfirm e 5 corner food. Previsti anche 2 laboratori, una cotta pubblica e tanta musica live.
Programma Calaris Cagliari Beer Festival:
Venerdì, 30 agosto 2019: dalle ore 18,00 alle 01,00 – Degustazione birre e street food ore 21,00 – Musica con Ride Gorilla, lo spettacolo elettropunk di Luca Martelli, già batterista di Litfiba, Giorgio Canali & Rossofuoco e Mezzosangue.
Sabato, 31 agosto 2019: dalle ore 18,00 alle 01,00 – Degustazione birre e street food
Domenica, 1 settembre 2019: dalle ore 18,00 alle 01,00 – Degustazione birre e street food
Birrifici partecipanti:
- Il Birrificio di Cagliari – Cagliari (CA)
- Birrificio Gattarancio – Cagliari (CA)
- Brew Bay Beer – Quartu Sant’Elena (CA)
- Terrantiga – San Sperate (CA)
- La Volpe e Il Luppolo – Simaxis (OR)
- Brewpub Trulla – Nuoro (NU)
- P3 Brewing Company – Sassari (SS)
- Birrificio Lariano – Sirone (Lecco)
- Birra Muttnik – Cernusco Sul Naviglio (Milano)
Street Food:
- Ellusu Cagliari – Cagliari (CA)
- Salsamenteria Cagliari – Cagliari (CA)
- Impasto – Cagliari (CA)
- La Terrazza Del Lazzaretto – Cagliari (CA)
- Aperipressius – San Sperate (CA)
Dove si trova e come arrivare al Lazzaretto di Cagliari:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dall’Associazione Brasseria Dei Giudicati e dal Lazzaretto Cagliari. e ad essi vi rimandiamo per maggiori info, altrimenti questa è la pagina Facebook dell’evento.
