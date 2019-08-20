Boom di acquisti online nell’estate 2019, ecco come risparmiare!

Daniele Puddu 20 Agosto 2019
Boom di acquisti online nell’estate 2019, ecco come risparmiare: l’estate è il periodo delle vacanze e del relax, ma è anche il momento nel quale il tempo libero si trasforma spesse volte in voglia di shopping, che molti di noi fanno ormai online dal proprio smartphone. Pensiamo che idealo – il portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha rilevato il +21,4% di ricerche online in questa prima parte dell’estate 2019 rispetto al 2018. Ma quali sono i prodotti maggiormente cercati online in questo periodo? Si può risparmiare? Scopriamolo assieme.

I prodotti più cercati:

I dieci prodotti maggiormente cercati nel periodo estivo sono stati in larga parte oggetti in forte relazione con le vacanze e il turismo attivo, il tempo libero e il divertimento:

  1. smartphone,
  2. sneakers,
  3. frigoriferi,
  4. scarpe da corsa,
  5. televisori,
  6. profumi donna,
  7. zaini,
  8. caschi per la moto,
  9. lavatrici,
  10. cuffie.

Più elettronica tra gli oggetti che seguono in classifica, soprattutto macchine fotografiche, obbiettivi e fotocamere:

  • obiettivi fotografici,
  • tablet,
  • macchine fotografiche reflex,
  • notebook,
  • fotocamere digitali mirrorless.

Su cosa si può  risparmiare in estate?

In linea di massima conviene cercare prodotti fuori stagione, considerando i prodotti presenti sul portale italiano di idealo, quelli con il prezzo migliore nel mese di Luglio – con un risparmio massimo medio dell’ 8,8% rispetto ai restanti 11 mesi dell’anno – sono stati TV, frigoriferi, scarpe da corsa, lavatrici, fotocamere mirrorless, orologi sportivi, calzature outdoor, fornelli, trapanim giacche e cappotti da donna.

Ad Agosto invece, i prodotti con il miglior prezzo – risparmio massimo medio del 9,1% – in questo periodo sono invece stati: smartphone, scarpe da ginnastica, stampanti multifunzione, monitor, mobili per il bagno, pneumatici estivi, giacche outdoor, fitness tracker, scarpe da uomo e infine pneumatici invernali.

Prezzo Ideale:

Quali sono stati i prodotti con più attivazioni della funzionalità “prezzo ideale” durante l’estate? Ricordo che questa funzione permette all’utente di impostare un proprio prezzo ideale per un determinato prodotto e di ricevere un alert quando questo viene raggiunto o superato (permettendo un risparmio ancora maggiore). Bene, i prodotti per i quali è stato fissato più spesso un prezzo ideale sono stati i nuovi auricolari AirPods 2, gli smartphone iPhone Xr, Galaxy A50, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10, gli aspirapolvere Cyclone V11 Absolute e Cyclone V10 Absolute e infine la action camera GoPro Hero 7.

