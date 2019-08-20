Boom di acquisti online nell’estate 2019, ecco come risparmiare: l’estate è il periodo delle vacanze e del relax, ma è anche il momento nel quale il tempo libero si trasforma spesse volte in voglia di shopping, che molti di noi fanno ormai online dal proprio smartphone. Pensiamo che idealo – il portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha rilevato il +21,4% di ricerche online in questa prima parte dell’estate 2019 rispetto al 2018. Ma quali sono i prodotti maggiormente cercati online in questo periodo? Si può risparmiare? Scopriamolo assieme.

I prodotti più cercati:

I dieci prodotti maggiormente cercati nel periodo estivo sono stati in larga parte oggetti in forte relazione con le vacanze e il turismo attivo, il tempo libero e il divertimento:

smartphone, sneakers, frigoriferi, scarpe da corsa, televisori, profumi donna, zaini, caschi per la moto, lavatrici, cuffie.

Più elettronica tra gli oggetti che seguono in classifica, soprattutto macchine fotografiche, obbiettivi e fotocamere:

obiettivi fotografici ,

, tablet ,

, macchine fotografiche reflex,

notebook ,

, fotocamere digitali mirrorless.

Su cosa si può risparmiare in estate?

In linea di massima conviene cercare prodotti fuori stagione, considerando i prodotti presenti sul portale italiano di idealo, quelli con il prezzo migliore nel mese di Luglio – con un risparmio massimo medio dell’ 8,8% rispetto ai restanti 11 mesi dell’anno – sono stati TV, frigoriferi, scarpe da corsa, lavatrici, fotocamere mirrorless, orologi sportivi, calzature outdoor, fornelli, trapanim giacche e cappotti da donna.

Ad Agosto invece, i prodotti con il miglior prezzo – risparmio massimo medio del 9,1% – in questo periodo sono invece stati: smartphone, scarpe da ginnastica, stampanti multifunzione, monitor, mobili per il bagno, pneumatici estivi, giacche outdoor, fitness tracker, scarpe da uomo e infine pneumatici invernali.

Prezzo Ideale:

Quali sono stati i prodotti con più attivazioni della funzionalità “prezzo ideale” durante l’estate? Ricordo che questa funzione permette all’utente di impostare un proprio prezzo ideale per un determinato prodotto e di ricevere un alert quando questo viene raggiunto o superato (permettendo un risparmio ancora maggiore). Bene, i prodotti per i quali è stato fissato più spesso un prezzo ideale sono stati i nuovi auricolari AirPods 2, gli smartphone iPhone Xr, Galaxy A50, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10, gli aspirapolvere Cyclone V11 Absolute e Cyclone V10 Absolute e infine la action camera GoPro Hero 7.

Volete controllare anche voi? Cercate l’offerta che fa per voi!