ATTENZIONE – Da quando è scoppiata la pandemia di Covid-19 le restrizioni e le regole anti contagio hanno vietato (lo scorso anno) o reso molto complessa (nel 2021) l’organizzazione di sagre ed eventi. La speranza è che l’appuntamento con la SA_MU Wine a Samugheo possa tornare nel 2022.

SA_MU Wine, programma del Wine Festival delle Cantine del Mandrolisai: si è svolta nella serata di sabato 24 agosto 2019, a partire dalle ore 18:00, la prima e ultima edizione del “Wine Festival delle Cantine del Mandrolisai” a Samugheo. In programma degustazioni di vini, lo street food a Km0 a cura delle aziende di Samugheo, la musica live e dj set.

Il Samu_Wine è stato uno dei tanti eventi in cartellone per l’estate 2019 a Samugheo, per fare da cornice alla mostra dell’artigianato sardo “Tessingiu“.

Programma SA_MU Wine:

Sabato, 24 agosto 2019:

dalle ore 18,00 – Ex Cantina Sociale – Inizio degustazioni

Cantine partecipanti:

Cantina Valle di Accoro di Samugheo

Balente Cantina Carboni di Ortueri

Cantina Bingiateris di Ortueri

Impresa Agricola Sassu di Carta Francesca di Sorgono

Cantina del Mandrolisai di Sorgono

I Garagisti di Sorgono

Fradiles vitivinicola di Atzara

Dove dormire a Samugheo:

Dove si trova e come arrivare a Samugheo:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

SA_MU Wine è un evento Bosa Beer Fest organizzato da Comune di Samugheo e Pro Loco di Samugheo. Ad essi vi rimandiamo per maggiori informazioni, questo è invece la pagina dell’evento su Facebook.

