Festa del Gusto Internazionale a Villasimius: torna dopo 2 anni la “Festa del gusto” a Villasimius, sempre in piazza Margherita Hack, nelle date dell’ 1, 2 e 3, luglio 2021. Ben 3 giorni di festa, dal giovedì al sabato che faranno impazzire gli abitanti e gli ospiti di Villasimius.

Contrariamente alla scorsa edizione infatti, quando vi fu uno speciale dedicato unicamente alle delizie della tradizione italiana, stavolta nello splendido borgo turistico del sud est della Sardegna, arriveranno in forze i migliori street fooder sardi, nazionali e internazionali.

Festa del gusto a Villasimius, cosa si mangia?

Avremo perciò le specialità della tavola di Sardegna – con l’immancabile maialetto sardo – , Abruzzo, Sicilia, Campania, Liguria ed Emilia, ma anche la cucina argentina con oltre 20 metri quadri di arrostite (Asado e non solo), il BBQ USA originale, con i maxi burger da 250 gr cotti a bassa temperatura, la strepitosa Picanha Brasiliana e tanto altro ancora.

Tutto rigorosamente cucinato a vista e tutto in formato cibo da strada. Ovviamente innaffiato da un’ampia disponibilità di birre artigianali sia sarde che nazionali. Da non perdere ad esempio il Beer Bus, un bus scolastico vintage dove sono state installate ben 30 spine, ognuna che serve una birra artigianale diversa!

E quando parliamo di street food non intendiamo gli autobar che trovate fuori dagli stadi, ma veri e propri ristoranti di elevata qualità, con piatti a base di prodotti tipici accuratamente selezionati. Tutto il cibo inoltre viene cucinato a vista con i fumi e i profumi che si sprigionano nell’aria, sotto il cielo stellato, al fresco della sera. Quanto ai prezzi si parte da 1 euro per gli arrosticini, a salire. Si inizia verso le ore 18:30.

Le foto di questo articolo sono tutte nostre e sono state scattate durante la tappa inaugurale di Cagliari della festa del gusto 2021. La foto del maialetto invece, sempre nostra, è di repertorio.

Dove si trova Villasimius:

Villasimius si trova nel sud est della Sardegna. Piazza Margherita Hack invece, anche se non compare sulla mappa è molto facile da trovare, si trova infatti lungo la centralissima via del Mare, nella zona pedonale estiva.

