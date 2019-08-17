My Cagliari Card, la carta sconto del quartiere Marina per i turisti, ecco come funziona: quello della Marina è uno dei quartieri più vivaci di Cagliari, la città capoluogo della Sardegna. tra le la passeggiata di via Roma e le vie dello shopping del largo Carlo Felice e della via Manno infatti, si aprono un dedalo di viuzze, piazze e monumenti che sono anche il luogo nel quale si sviluppa la movida cagliaritana. Ristoranti, locali, strutture ricettive ma anche tanti piccoli negozi, spesso di artigianato, anche internazionale, caratterizzano infatti il quartiere.

Un quartiere ad alta densità di immigrati, un grande melting pop esaltato dalla gran mole di eventi culturali che vi vengono organizzati in ogni periodo dell’anno, capaci di raccontare la Cagliari più vera, quella delle tradizioni del passato e quella che si affaccia positiva sul futuro.

Bene, adesso per vivere appieno questo quartiere i turisti possono utilizzare “My Cagliari Card“, la prima carta turistica del quartiere Marina, che garantisce sconti e promozioni da utilizzare in 35 alberghi, ristoranti, negozi d’abbigliamento e di artigianato aderenti all’iniziativa. La card, che è completamente gratuita, permette ai turisti di usufruire non solo degli sconti all’interno della Marina ma anche di un servizio di bike-sharing, messo a disposizione dal Consorzio “Cagliari Centro Storico”, che conta circa 120 associati.

Cosa si può fare con la My Cagliari Card:

1 ora di noleggio bici gratuito .

. 50% di sconto per l’ingresso al Museo di Sant’Eulalia ;

per l’ingresso al ; 20% di sconto nei negozi di abbigliamento associati;

nei associati; 10% di sconto nei ristoranti, hotel e vari negozi associati.

Come ottenere la My Cagliari Card:

Ottenere la car è incredibilmente facile, basta andare sul sito ufficiale della My Cagliari Card, inserire i propri dati e richiederla, arriverà comodamente via email.

L’info point Mobile:

Curios al’idea dell’Info Point mobile, una bicicletta moderna – che vedete nella foto copertina – , pensata per andare incontro al turista in modo ecologico, che – con un tablet a bordo – offrirà al visitatore tutte le informazioni necessarie per orientarsi in città e godersi al meglio la vacanza. Il tablet sarà direttamente collegato al sito turistico creato ad hoc per i possessori della card.

Insomma, siamo sicuri di avervi incuriosito, se dovete venire a Cagliari provate la card, che ricordiamo, è gratis! Qua invece una comoda guida turistica della città di Cagliari, anch’essa gratuita, altrimenti: