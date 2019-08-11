Divieto di fumare sulle spiagge di Alghero: l’ordinanza del Sindaco di Alghero è di ieri – 10 agosto 2019 – e vieta il fumo su tutte le spiagge del territorio di Alghero. Le motivazioni sono sia salutiste (il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione), che ambientali (‘inquinamento generato dal fumo di sigarette, anche in aree all’aperto, può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto, inoltre i mozziconi di sigarette non sono rifiuti biodegradabili e contengono grandi quantitativi di componenti nocivi), che di decoro cittadino (il gettare indiscriminatamente a terra rifiuti di piccole dimensioni, quali i mozziconi, oltreché danneggia il decoro e la pulizia del territorio comunale).

Il divieto però non è assoluto, vediamo subito cosa dice l’ordinanza n. 33/2019:

Vietato fumare sulle spiagge di Alghero

E’ fatto divieto di fumo in tutte le spiagge ricadenti nel territorio comunale, comprese quelle asservite in concessione, negli specchi d’acqua fino ad una distanza di 20 metri dalla riva e in tutte le pinete di Alghero. Alghero così sposa la stessa linea politica di Comuni come Stintino e Arzachena, che hanno già intrapreso la medesima campagna antifumo.

Fumo vietato sulle spiagge di Alghero, da quando?

L’ordinanza ha effetto a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa sull’Albo Pretorio, quindi dal 25 agosto 2019.

Dove si può fumare e dove no?

E’ sempre vietato gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque, mentre il divieto di fumare non è assoluto, così infatti spiega la stessa ordinanza. E’ consentito fumare:

all’interno delle spiagge libere , esclusivamente nelle aree attrezzate per ospitare i fumatori e recanti lo stemma o altro segno identificativo comunale

, esclusivamente nelle e recanti lo stemma o altro segno identificativo comunale nei due metri finali del fondo spiaggia (opposto al bagnasciuga), purché muniti di idonei porta cicche/spegni mozziconi;

(opposto al bagnasciuga), purché muniti di idonei porta cicche/spegni mozziconi; all’interno delle spiagge in concessione, esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate ad ospitare i fumatori e presso le aree all’aperto dei punti di ristoro.

I gestori degli stabilimenti balneari devono dare adeguata informazione in merito al contenuto dell’ordinanza antifumo del Comune di Alghero mediante apposizione di specifici cartelli all’interno delle aree oggetto di concessione.

Multe fino a 500 euro:

Le violazioni sono punibili con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, qualora non costituiscano reato e ove non ricadano in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali.