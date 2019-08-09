Weekend 9, 10 e 11 agosto 2019, tutti gli appuntamenti: buongiorno ragazzi, quello che ci aspetta è un altro weekend rovente, di quelli che non si scorderanno facilmente, continua infatti l’ondata di calore a 40 gradi che sta investendo la nostra isola, aggravata dall’afa elevatissima lungo le zone interne dell’isola, insomma è indispensabile andare al mare, scegliendo una delle tante spiagge della Sardegna (hai già guardato la nostra cartina delle 240 spiagge più belle della Sardegna?).

Ma è anche il weekend pre-Ferragosto, siamo quindi in altissima stagione, il che vuol dire che sono tanti gli eventi, le feste e i concerti organizzati in tutta l’isola. Sabato poi è la notte delle stelle cadenti, che saranno però osservabili per tutto il weekend e fino a ferragosto, vi abbiamo perciò preparato uno speciale con le 10 cose da fare la Notte di San Lorenzo, che include anche tanti suggerimenti sul come vedere più facilmente le stelle cadenti, come ad esempio dove guardare e a quale ora!

Gli eventi come detto sono una marea, li trovate come sempre divisi nelle 3 pagine principali di questo articolo, dove potrete trovare tutti gli appuntamenti divisi per aree geografiche omogenee: nord, centro e sud Sardegna, utilizzate i link qui sotto e poi le frecce a fine articolo per muovervi comodamente da una pagina all’altra. Vi consiglio anche di dare un’occhiata ai calendari degli eventi estivi organizzati nelle più famose località turistiche, mentre qui sotto trovate lo speciale sui tanti appuntamenti con Calici di Stelle in Sardegna e più precisamente a Usini e Sennori (provincia di Sassari), Badesi , Monti e Tempio Pausania (Gallura), Terralba (Oristano), Jerzu (Ogliastra), Dorgali (provincia di Nuoro).

Per tutto il resto continuate a frugare nell’articolo e buon weekend a tutti, qui sotto ad esempio, dopo i link, ci sono anche le previsioni meteo dettagliate del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!

Tutti gli eventi in Sardegna:

E allora questa è la nostra guida agli oltre 200 eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 9, 10 e 11 agosto 2019 inclusi concerti, locali, club e disco, come sempre divisi per province e aree geografiche.

Ricordo che l’articolo rimane aperto alle vostre segnalazioni, scriveteci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata agli Eventi e Sagre in Sardegna o, ancora meglio, per far prima, pubblicate un commento direttamente alla fine di questo articolo.

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link alla pagina Facebook dell’evento o a quella degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Sarà un weekend da incubo per chi soffre il caldo, a causa dell’ennesima persistente ondata di calore con punte fino a 40 gradi nelle località dell’intero. Temperature più basse sui litorali, dove però imperverserà l’afa, sia diurna che notturna. In compenso cieli sereni o poco nuvolosi a causa dell’umidità (per saperne di più nei prossimi giorni, io vi consiglio di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo, principale fonte di questo paragrafo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

Vai agli eventi del Nord Sardegna!