Sardegna, raccogli plastica in spiaggia? Ricevi un gelato!
Sardegna, un gelato a chi raccoglie plastica in spiaggia: devo dire che anche senza golosi incentivi ultimamente non c’è spiaggia dove non veda i bagnanti organizzarsi per raccogliere la spazzatura dall’arenile, inclusa la plastica portata dal mare. L’iniziativa che viene però dalla Sardegna è molto carina. Durante la settimana di Ferragosto infatti, dal 12 al 18 agosto 2019, dalle ore 18:00 alle 20:00, chi raccoglierà un secchiello di plastica riceverà in cambio, presso i lidi aderenti, una coppetta gelato: è la “coppetta del riciclo“.
La coppetta sarà piena del gelato offerto dall’azienda sarda Bolmea, con tre gusti a scelta. I litorali coinvolti sono però solo 5, ma speriamo che l’iniziativa si allarghi:
- Spiaggia San Pietro a Valledoria presso il Chiosco l’Onda,
- Spiaggia Li Feruli a Trinità d’Agultu presso il Chiosco La Rena,
- Spiaggia Ira di Porto Rotondo presso il Chiosco Ale Summer,
- Terza Spiaggia a Porto Istana presso il Bar Atacama,
- Spiaggia di Baia Cea Tortolì presso il Chiosco Mari di Cea.
Così spiega l’iniziativa Marcello Muntoni, fondatore di Bolmea:
Con questa iniziativa vogliamo promuovere tra i nostri partner e i nostri consumatori il rispetto dell’ambiente e del nostro territorio da cui ogni giorno raccogliamo le migliori materie prime per i nostri prodotti. I nostri gelati, infatti, sono realizzati utilizzando come ingredienti solo eccellenze territoriali come il latte fresco al 100% sardo, così come la panna, lo yogurt, la ricotta e l’acqua delle sorgenti locali dei Monti del Limbara. Bolmea, per questo, è impegnata sin dal primo giorno a ridurre al minimo l’impatto ambientale, come dimostra ad esempio la scelta del nostro packaging, realizzato totalmente in cartone alimentare riciclabile.
Le imprese sarde puntano molto sull’ambiente, ricordo ad esempio le tante iniziative green di Ichnusa, la birra più amata in Sardegna, ora anche col tappo verde.
