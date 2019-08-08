Sardegna, un gelato a chi raccoglie plastica in spiaggia: devo dire che anche senza golosi incentivi ultimamente non c’è spiaggia dove non veda i bagnanti organizzarsi per raccogliere la spazzatura dall’arenile, inclusa la plastica portata dal mare. L’iniziativa che viene però dalla Sardegna è molto carina. Durante la settimana di Ferragosto infatti, dal 12 al 18 agosto 2019, dalle ore 18:00 alle 20:00, chi raccoglierà un secchiello di plastica riceverà in cambio, presso i lidi aderenti, una coppetta gelato: è la “coppetta del riciclo“.

La coppetta sarà piena del gelato offerto dall’azienda sarda Bolmea, con tre gusti a scelta. I litorali coinvolti sono però solo 5, ma speriamo che l’iniziativa si allarghi:

Così spiega l’iniziativa Marcello Muntoni, fondatore di Bolmea:

Con questa iniziativa vogliamo promuovere tra i nostri partner e i nostri consumatori il rispetto dell’ambiente e del nostro territorio da cui ogni giorno raccogliamo le migliori materie prime per i nostri prodotti. I nostri gelati, infatti, sono realizzati utilizzando come ingredienti solo eccellenze territoriali come il latte fresco al 100% sardo, così come la panna, lo yogurt, la ricotta e l’acqua delle sorgenti locali dei Monti del Limbara. Bolmea, per questo, è impegnata sin dal primo giorno a ridurre al minimo l’impatto ambientale, come dimostra ad esempio la scelta del nostro packaging, realizzato totalmente in cartone alimentare riciclabile.