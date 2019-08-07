Inaugurata la ruota panoramica di Olbia, ecco le foto e i prezzi: lo skyline della città di Olbia dallo scorso 31 luglio ha una nuova protagonista, una gigantesca ruota panoramica installata di fronte al museo archeologico, sul waterfront della cittadina gallurese. La ruota panoramica, finalmente montata e inaugurata (con circa un mese e mezzo di ritardo), è alta ben 36 metri e dalle sue cabine si può vedere un panorama stupendo sul golfo di Olbia, per arrivare fino al Limbara volgendo lo sguardo verso l’entroterra.

Ma il vero spettacolo lo si ha alla sera quando si illuminano gli 80 mila led montati sulla ruota, che offrono uno spettacolo di grande suggestione, come testimoniano anche le migliaia di persone che ogni giorno decidono di concedersi un giro sulla ruota panoramica olbiese. Le cabine a disposizione sono ben 26, tra le quali una VIP, sulla quale è possibile fare un bel brindisi, e una dedicata alle persone diversamente abili, che peraltro possono salire gratis.

La ruota rimarrà a Olbia, fino a estate, fino al prossimo ottobre.

Prezzi ruota panoramica Olbia:

Adulti : 8,00 euro

: 8,00 euro Bambini fino a 12 anni : 5,00 euro

: 5,00 euro Bambini fino a 2 anni : Gratis

: Gratis Disabili: Gratis

I bambini fino a 12 anni accedono solo accompagnati

Per info info e prenotazioni :

Chiamate al numero +39 348.4861205

Ruota panoramica di Olbia sulla mappa:

La ruota, come detto, è stata installata nei giardinetti di fronte al museo archeologico.

Copyright: Foto dalla pagina Facebook dell’ufficio turistico comunale di Olbia.