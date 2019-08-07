ATTENZIONE – EVENTO ANNULLATO: intorno alle ore 15:00 del 13 agosto 2019, a 3 ore circa della prima serata dell’evento, purtroppo è arrivata la comunicazione degli organizzatori, l’intero festival è stato annullato. Questo il post su Facebook:

Per cause di forza maggiore non imputabili all’organizzazione e all’amministrazione comunale, l’evento è stato annullato e rimandato a data da definirsi. Ci scusiamo per il disagio.

Porcetto in Festa a San Teodoro: si dice porceddu, proceddu o porcheddu? A San Teodoro tagliano la testa al toro lo italianizzano in “porcetto“, lanciando la prima edizione della manifestazione “Porcetto in Festa“, che si svolgerà dal 13 al 18 agosto 2019, presso la nuova area eventi sorta in via Sardegna nel parcheggio del celebre Ripping Club. In realtà non si mangerà solo il celebre maialetto da latte arrosto, pietanza regina della tavola sarda, la manifestazione è infatti un ampio contenitore di eventi, che andranno ad animare per ben 6 giorni, quelli attorno al Ferragosto, la nota località turistica della Gallura a sud di Olbia.

Quindi dopo aver passato una splendida giornata al mare nelle splendide spiagge di San Teodoro (mai stati a Cala Brandinchi?), dalle ore 18,00 fino a tarda sera, appuntamento di fronte al Ripping Club, dove troverete un grande braciere in grado di arrostire fino a 50 maialetti contemporaneamente, ma anche 9 food truck, vermentino, mirto e birre sarde – partecipano i birrifici artigianali “Nora” di Oliena e “Tholos Brewery” di Nuoro – , show cooking, cabaret, musica live, dj set, animazione con giocolieri e trampolieri e un’intera area dedicata ai bambini.

Programma Porcetto in Festa, San Teodoro:

Martedì, 13 agosto 2019:

dalle ore 18,00 – Apertura manifestazione, food e bevande

dalle ore 22,00 – Zoo di 105 con special Guest Paolo Noise

Mercoledì, 14 agosto 2019:

dalle ore 18,00 – Apertura manifestazione, food e bevande

dalle ore 22,00 – BdA live (Vasco Tribute Band Sardegna)

Giovedì, 15 agosto 2019:

dalle ore 18,00 – Apertura manifestazione, food e bevande

dalle ore 22,00 – Tieni Il Tempo live (883 Tribute Band)

Venerdì 16 agosto 2019:

dalle ore 18,00 – Apertura manifestazione, food e bevande

dalle ore 22,00 – Cabaret Show con Nicola Virdis con “A nerd compilation” (da “Italia’s Got Talent”) e Davide D’Urso (da “Colorado Cafe”)

Sabato, 17 agosto 2019:

dalle ore 18,00 – Apertura manifestazione, food e bevande

dalle ore 22,00 – Dj Set con “Gigi L’Altro Show“, ispirato alla musica dance di Gigi d’Agostino

Domenica, 18 agosto 2019:

dalle ore 18,00 – Apertura manifestazione, food e bevande

dalle ore 22,00 – Big Closing Party: Holi Dance Festival, la festa dei colori

Vacanze a San Teodoro:

Scopri adesso il luogo delle’vento e come arrivarci:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

vi consigliamo di fare riferimento alla pagina Facebook dell’evento o di chiamare all’ infoline: 329.8335974