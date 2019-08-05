Spiaggia nudista a Bari Sardo, ecco dove: dopo Porto Ferro ad Alghero e Piscinas ad Arbus, le prime due spiagge naturiste ufficiali della Sardegna, la nostra isola si appresta ad accogliere la spiaggia nudista di Bari Sardo, in una zona del litorale appartata e difficile da raggiungere, dove i tanti appassionati della tintarella integrale, oltre 20 milioni in Europa, potranno prendere il sole completamente nudi senza correre il rischio di incorrere in sanzioni per “oltraggio al pudore“.







Spiaggia Nudista di Mindeddu:

L’idea è dell’attuale amministrazione, la quale inserito nel nascente PUL ( il “Piano di utilizzo del litorale“, scarica tutte le carte del nascente PUL di Bari Sardo), una spiaggia naturista in località Mindeddu, la spiaggia che prende il nome dal vicino nuraghe. Siamo nella zona più a sud del litorale di Bari Sardo, vicini al confine con il territorio di Cardedu, tra le spiagge di Foxi e di sa Marina, in Ogliastra. L’area naturista avrà un’estensione di 250 metri in lunghezza, circa il 2,5% di tutta la costa bariese, che in tutto ammonta a 10 chilometri, Per capirci siamo a sud della famosa spiaggia della Torre di Barì.

Ecco la collocazione precisa sulla mappa, è l'area cerchiata di Nero nella cartina qui sotto:







Lo scopo dell’amministrazione, che molto sta puntando sul turismo, come denotano le 3 bandiere blu ottenute nel 2018 e 2019, è proprio quello di strizzare l’occhio al turismo naturista, che già frequenta, ma solo ufficiosamente le cale e gli anfratti più nascosti della nostra isola.

Proteste contro la spiaggia nudista:

Ovviamente è difficile fare tutti contenti, benché infatti la zona prescelta sia prevalentemente agricola, vi si trova anche un caseggiato i cui abitanti e proprietari stanno facendo pressione perché vorrebbe evitare di vedere uomini e donne in costume adamitico dalle verande di casa, tanto da essersi rivolti a uno studio legale, a protezione dicono di bambini, famiglie e anziani, che frequentano l’area.

L’iter del PUL e della spiaggia nudista:

Insomma la spiaggia si fa o non si fa? La novità è stata accolta con entusiasmo sia dalle strutture ricettive che dalla gran parte della popolazione, almeno a sentire gli amministratori, anche se non fatichiamo a crederlo. Le osservazioni riguardanti il PUL, secondo l'iter previsto, passeranno al vaglio del Consiglio, che dovrà decidere se accoglierle o meno, prima di un passaggio in Regione e dell'adozione definitiva.







Di sicuro qualcosa si sta smuovendo in Sardegna e in Italia, dove il nudismo viene ancora in larga parte visto come qualcosa di pruriginoso ed esibizionista. In realtà in europa si tratta di un movimento culturale filo ambientalista, che vede nella nudità un modo per entrare ancora maggiormente in armonia con la natura circostante.

