Ombrelloni abbandonati, boom di sequestri nel nord Sardegna: l’abitudine è conosciuta e diffusa in tutta Italia, i frequentatori delle abitazioni nei pressi della spiaggia, spesso affittate a peso d’oro nei mesi estivi, per non doversi alzare troppo presto al mattino e non correre il rischio di non trovare spazio sull’arenile, vi lasciano gli ombrelloni sin dalla sera precedente. Sono i così detti ombrelloni salvaposto, peccato che sia una pratica illegale, perché provoca una privatizzazione di fatto del tratto più bello della spiaggia libera, quello vicino al mare. E allora ecco che in Sardegna è la guardia costiera a rimuovere gli ombrelloni, numerosi i casi negli ultimi giorni, con il caso particolare di Golfo Aranci.

Partiamo dal maxi sequestro di centinaia di ombrelloni, lettini e sdrai compiuto a Badesi, dove i militari della Capitaneria di Porto Torres, hanno accertato che numerosi bagnanti dopo il calar del sole abbandonavano le attrezzature sull’arenile per assicurarsi i posti migliori per il mattino successivo. Nessuno ha reclamato la proprietà delle attrezzature abbandonate, per un semplice fatto, la multa è tale che conviene ricomprarsi tutto. L’eventuale sanzione amministrativa è infatti di 200 euro.

Maleducati anche a La Maddalena:

Ma la situazione è sfuggita di mano persino nel parco de La Maddalena, dove pure la Guardia Costiera deve anche controllare che vengano rispettati i limiti di navigazione per le unità da diporto, specie nelle zone a particolare tutela. Eppure i militari, che nel quadro dell’operazione “Mare Sicuro“, garantiscono la sicurezza della balneazione e pattugliano le spiagge controllando bagnanti, concessionari e bagnini, hanno dovuto pure sequestrare 7 postazioni abbandonate in spiaggia.

Addio ombrellone selvaggio a golfo Aranci, multe da 1000 euro:

Il posto meno favorevole per i furbetti dell’ombrellone è però Golfo Aranci, dope il sindaco ha emanato un’apposita ordinanza e i sequestri si ripetono con costanza. Il caso più eclatante è quello del sequestro avvenuto negli ultimi giorni, con 3 condomini adiacenti alle spiagge multati con sanzioni amministrative da 1.032 euro perché attraverso l’utilizzo di custodi e/o guardiani dei residence, posizionavano ombrelloni per gli ospiti a danno della libera fruizione degli arenili.

Segnalate gli ombrelloni segnaposto:

Arrivati in spiaggia al mattino trovate l’arenile disseminato di ombrelloni senza nessuno a presidiarli? Ecco il numero da chiamare: