Festa del Gusto Internazionale a Pula: nuovo appuntamento con la “Festa del Gusto Internazionale” in tour tra le località turistiche più belle e importanti della Sardegna, che quest’anno arriva anche a Pula, la perla del sud ovest sardo. L’appuntamento a Pula, badate bene, non sarà nel weekend, bensì subito prima da mercoledì a venerdì, dal 7 al 9 agosto 2019. Gli stand e le cucine a vista saranno infatti posizionate nell’ampia piazza Dante, facilmente raggiungibile dal centro del paese, anche a piedi, vi basterà seguire…il profumo degli arrosti e delle altre pietanze tipiche in arrivo da tutta Italia e dall’estero e proposte in formato street food. Qualche esempio?

Partiamo dal padrone di casa, il Re incontrastato della tavola sarda, sua maestà il maialetto sardo, che assieme agli altri arrosti della nostra isola darà il benvenuto alle pietanze più buone della cucina italiana, dal nord al sud dello stivale. Da non perdere ad esempio il meglio della cucina toscana, con la mitica Fiorentina, ma anche la trippa e la pappa col pomodo; la focacceria ligure che spazia fino alla pasta al pesto tradizionale e al pesce fritto; Il meglio della tradizione siciliana, con diversi stand che offriranno dal panino con la milza in arrivo direttamente dal quartiere di Ballarò a Palermo agli strepitosi cannoli e altri dolci siciliani dei maestri pasticceri Accetta. E poi ancora gli arrosticini abbruzzesi, la vera Puccia salentina, i bomboloni alla crema dalla Campania, la liquirizia del maestro Tommarelli e tanto altro ancora inclusi tanti birrifici artigianali!

Se invece preferite la cucina internazionale non avete che da scegliere tra la Paella spagnola, l’Asado argentino, la Picanha brasiliana e tanto altro ancora. Non avete che da girare tra gli stand i food truck divertirvi ad assaggiare piatti spesso difficilmente trovabili in Sardegna.

Infine, spettacoli gratuiti ogni sera, dai balli caraibici e latino americani, a quelli brasiliani, alla musica country con ben 20 ballerini sul palco. Insomma, da mercoledì a venerdì a Pula, impossibile mancare!

Dove si trova e come arrivare in piazza Dante a Pula:

La piazza si trova a 10 minuti a piedi sia dal Comune di Pula e che dalla centralissima piazza del Popolo, ampia possibilità di parcheggio nei dintorni.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultate la pagina Facebook degli organizzatori, gli espositori interessati invece possono chiamare al numero: 070.680722 (orario ufficio)