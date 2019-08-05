Sagra del Maialetto 2024 a Santa Lucia di Siniscola: si svolgerà domenica prossima a Santa Lucia di Siniscola, la “Sagra del maialetto“, il vero Re della tavola sarda, per un appuntamento molto atteso sia dai locali che dai tanti turisti che in alta stagione affollano le spiagge della zona, da San Giovanni a Capo Comino, da Berchida a Biderosa.

L’appuntamento è quindi per la serata di domenica 18 agosto 2024 in questo incantevole borgo del nord est della Sardegna, ma ancora in provincia di Nuoro.

Non solo maialetto, sarà presente anche un punto ristoro con panini e patatine fritte, birra e bibite. E poi ancora musica e balli tradizionali con i “Sos Oriundos“. Si inizia dalle ore 19:00!

Programma Sagra Maialetto Santa Lucia 2024:

Domenica, 18 agosto 2024:

dalle ore 19:00 – Inizio degustazioni e musical folk dal vivo

Dove dormire a Santa Lucia di Siniscola:

Sono numerose le strutture ricettive dove dormire a Santa Lucia, anche se in alta stagione diventa più difficile trovare camere libere, come ne trovate una libera, prenotatela subito!

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori, la leva del ’77.

Dove si trova piazza Santa Lucia a Santa Lucia di Siniscola (cartina):

