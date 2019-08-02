Sardegna, riparte il Trenino Verde così amato dai turisti!

Sardegna, riparte il Trenino Verde: c’è un modo diverso e lontano dalla frenesia dei nostri tempi per visitare la Sardegna dell’interno, come un viaggiatore dell’ 800 è infatti possibile prendere una linea ferroviaria a scartamento ridotto per risalire quasi a passo d’uomo verso i paesi dell’interno, tra boschi, montagne e viadotti. E’ il Trenino Verde, amatissimo dai turisti.

Trenino Verde che quest’anno è però rimasto fermo, tra problemi legati al legislatore e altri legati ad una manutenzione quanto mai onerosa, tanto da richiedere pezzi di ricambio su misura.

Bene, la buona novella è arrivata lo scorso 1° agosto, con l’entrata in vigore della legge sulle linee ferroviarie a uso turistico infatti, il servizio può essere riavviato.

Così l’ assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde:

Abbiamo sollecitato più volte che la vecchia legge venisse modificata: è stata approvata e finalmente ieri è entrata in vigore. Così oggi stesso abbiamo dato l’ok al contratto con l’Arst e il Trenino verde può ripartire da subito.

Adesso si aspetta il la pubblicazione del calendario da parte dell’ Arst, anche se alcune tratte rimarranno comunque chiuse (Seui-Gairo, Laconi-Sorgono, Macomer-Sindia e Sassari-Tempio). Per rimanere aggiornati, non ho trovato più il sito ufficiale, vi consiglio di visitare una pagina Facebook molto bene informata e dal nome molto esplicito: Salviamo il Trenino Verde.