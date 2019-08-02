Sagra del maialetto a Orosei 2022, orari e programma: si svolgerà nella giornata di sabato 2 luglio 2022, presso piazza Sant’Antonio a Orosei, in provincia di Nuoro, la “Sagra del maialetto“, forse il piatto sardo più conosciuto e amato, sia dai sardi che dai turisti.

Nell’occasione si potrà assistere anche alla cottura del maialetto a cura de “Sos Mastroso”. Si comincia dalle ore 20,00. E’ un’estate di grandi eventi ad Orosei, con tante sagre, ecco il calendario completo di tutte le manifestazioni dell’Estate 2022 a Orosei.

Programma Sagra Maialetto Arrosto, Orosei:

dalle ore 20,00 – Piazza Sant’Antonio – Inizio degustazioni

