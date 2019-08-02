Weekend 2, 3 e 4 agosto 2019, tutti gli appuntamenti: buongiorno ragazzi, è tornato l’anticiclone africano e con lui è arrivata una nuova ondata di calore con massime fino a 40 gradi e clima molto afoso. Insomma se ieri avete boccheggiato, oggi sarà decisamente peggio. In compenso domani le temperature cominceranno a scendere un poco. E allora ho per voi due suggerimenti, il primo è restare in ammollo in una delle splendide spiagge della Sardegna durante il giorno e poi godervi la marea di eventi pensati per godervi il fresco, si fa per dire, della sera.

Anche questo weekend in Sardegna è infatti zeppo di eventi per tutti i gusti, dalle sagre agli eventi identitari, spesso poi i due aspetti si fondono. Di sicuro anche questo fine settimana avremo l’imbarazzo della scelta, fra tutti gli eventi io sottolineo la Sagra del Vermentino di Monti, Luogosanto in Weekend e la Festa del Gusto a Golfo Aranci in Gallura (se siete in zona non perdetevi neanche la Sagra del Mirto di Brunella, a due passi da Budoni, a 10 minuti da San Teodoro); Calici di Stelle a Sorso e il Rock’n Beer di Valledoria nel Sassarese; la Sagra delle Lorighittas a Morgongiori, la Sagra del pesce fritto a San Salvatore di Sinis e la Sagra dei ravioli a Siamanna in provincia di Oristano; la Sagra del pesce a Cala Gonone e la Sagra del maialetto ad Orosei in provincia di Nuoro, la Sagra del Vino di Jerzu e la Sagra del Prosciutto a Talana entrambe in Ogliastra. Nel Sud Sardegna spiccano il Matrimonio Mauritano a Santadi, la Sagra dei Culurgionis a Sadali, ma ne cito solo due perché sono davvero tanti tra Pula, Sarroch, Nuraxi Figus, San Nicolò Gerrei, Burcei, Castiadas, Narcao, Porto Flavia, Villa San Pietro, Villaputzu, Uta e via dicendo. E per finire Calici di al bastione di Saint Remy a Cagliari città!

E allora questa è la nostra guida agli oltre 200 eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 2, 3 e 4 agosto 2019 inclusi concerti, locali, club e disco, come sempre divisi per province e aree geografiche.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Sono sicuro che ve ne siete accorti già da soli, ma ve lo dico lo stesso, è tornato l’anticiclone africano, con la sua massa d’aria bollente proveniente direttamente dal Sahara, che però si carica di umidità passando sopra il mare. Il risultato? Massime fino a 40 gradi nella giornata di oggi nelle aree interne, più fresco ma terribilmente afoso, anche di notte, lungo i litorali. Sabato le temperature calano di 2 o 3 gradi, mentre domenica risalgono appena. Rimane persistente l’afa lungo le zone costiere (per saperne di più nei prossimi giorni, io vi consiglio di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo, principale fonte di questo paragrafo).

