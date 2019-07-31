Goletta Verde in Sardegna, mappa delle spiagge inquinate: anche quest’anno Goletta Verde, la nave di Legambiente che sta battendo le coste della penisola, isole maggiori incluse, per analizzare le acque del nostro paese e capire quanto il loro stato di salute e quanto esse siano effettivamente pulite, promuove anche quest’anno il mare della Sardegna, anche se 5 dei 29 punti campionati sono risultati inquinati, in netto calo comunque dai 7 punti risultati inquinati lo scorso anno.







Anche se la situazione nella nostra isola risulta essere molto migliore a quella del resto d’Italia (trovate qui la mappa dei campionamenti regione per regione), anche nel paradiso chiamato Sardegna ci sono dei luoghi nei quali è sconsigliato fare il bagno, che poi sono grosso modo sempre gli stessi punti, anno dopo anno. Vediamoli assieme.

Le spiagge inquinate in Sardegna nel 2019:

Di solito si tratta di foci di fiumi, che trasportano in mano quanto raccolto durante il loro percorso. 4 punti sono “fortemente inquinati“, mentre 1 è solo “inquinato“.







Punti fortemente inquinati:

Foce del rio Mannu a Portixeddu, territorio di Buggerru (“inquinato” e “fortemente inquinato” nel 2018 e nel 2017); Foce del corso presso via Garibaldi a San Giovanni di Alghero ( “fortemente inquinato” nei campionamenti degli ultimi cinque anni); Cuggiani a San Pietro a mare, a Valledoria (“fortemente inquinato” nel 2018, “inquinato” nel 2017); Foce del rio Foxi a Quartu Sant’Elena (“fortemente inquinato” anche nel 2018).

Punti inquinati:

San Giovanni, presso i Bastioni Cristoforo Colombo, nei pressi di Torre Sulis ad Alghero.

Ma cosa distingue una spiaggia pulita, da una inquinata e una fortemente inquinata? Cos’ spiega Legambiente:

I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “inquinati” i campioni in cui almeno uno dei due parametri supera il valore limite previsto dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo.







Ecco le 24 spiagge controllate e risultati pulite:

Tutti entro i limiti di legge gli altri 24 punti campionati, le cui acque risultano pulite e perfettamente balneabili. Insomma la classica Sardegna da cartolina la troviamo a:

Provincia di Sassari : Rena Bianca, Cala Sabina, Pittulongu, Cala d’Ambra, sbocco stagno Calich a Fertilia, terzo pettine a Sorso, Isola Rossa

: Rena Bianca, Cala Sabina, Pittulongu, Cala d’Ambra, sbocco stagno Calich a Fertilia, terzo pettine a Sorso, Isola Rossa Provincia di Nuoro : spiagge di Budoni, Siniscola, S.Maria di Orosei, Palmasera, Foddini a Cardedu.

: spiagge di Budoni, Siniscola, S.Maria di Orosei, Palmasera, Foddini a Cardedu. Provincia di Oristano : Torregrande, S’Archittu, Bosa e S’Ena Arrubia ad Arborea.

: Torregrande, S’Archittu, Bosa e S’Ena Arrubia ad Arborea. Provincia del Sud Sardegna : Torre dei Corsari, Tuerredda, Santa Margherita, Porto Corallo.

: Torre dei Corsari, Tuerredda, Santa Margherita, Porto Corallo. Area metropolitana di Cagliari: Solanas, S’Oru e mari e Cala Mosca.

Trovate sul sito di Legambiente i dettagli precisi su dove sono stati fatti i campionamenti di Goletta Verde in Sardegna.

SOS Goletta Verde:

Ricordiamo che goletta Verde campiona anche i punti suggeritole dal pubblico, perciò se la spiaggia yi sembra sporca, hai avvertito miasmi o simili, allora contatta SOS Goletta Verde.