Festa del Gusto Internazionale 2024 a Golfo Aranci: dopo lo strepitoso successo dello scorso weekend a Tortolì, l’allegra carovana della “Festa del Gusto Internazionale” arriva a Golfo Aranci l’ 11, 12, 13 e 14 luglio 2024 , con il suo carico di buon cibo, fresche birre, animazione e divertimento.

L’appuntamento è ogni giorno in piazza Cossiga a Golfo Aranci, a partire dalle ore 18:30 circa.

Cosa è la Festa del Gusto?

La festa del gusto nasce come punto di incontro tra le tradizioni enogastronomiche della Sardegna, del resto d’Italia e del pianeta intero. La kermesse itinerante permette ad ogni tappa di passeggiare tra i fumi e i profumi sprigionati dalle cucine a vista, mentre i migliori street fooder isolani, italiani ed internazionali preparano le loro delizie per il nostro palato.

Una Festa che si rinnova ad ogni tappa, conferme e novità:

La festa del gusto è una kermesse del gusto itinerante, che ogni estate tocca le piazze più importanti della Sardegna, proponendo sempre delle novità in ogni tappa della manifestazione. Ho piacere di porre l’accento sulla straordinaria offerta di street food di qualità provenienti dalle migliori tradizioni culinarie dello stivale. Volete qualche esempio?

Partiamo dal padrone di casa, il Re della tavola sarda, il maialetto arrosto, con la possibilità di assaggiare questo e altri arrosti della tradizione culinaria della Sardegna.

E subito dopo si parte con il viaggio culinario attorno al mondo, con l’inimitabile stand argentino con i suoi 25 metri quadri di grigliata, che tanto successo di pubblico e critica ha raccolto negli anni e che si conferma uno degli stand più amati anche nell’estate 2024. Altro paradiso della carne è lo stand brasiliano, con l’imperdibile e gustosissima picanha, ma anche tante altre specialità sudamericane. Saliamo appena e ci troviamo in Messico con tanti piatti tipici del paese centro/nord americano, come (tacos, burritos, nachos, papas mexicanas, birra messicana e tequila.

Continuiamo a parlare spagnolo, ma arrivando in Europa, con la deliziosa paella spagnola, ideale per una serata d’estate a due passi dal mare.

Le grandi novità del 2024, la cucina giapponese e quella nordeuropea:

Stand cucina giapponese alla Festa del gusto

lo stand della cucina giapponese , con tante prelibatezze come i “Noodle Yakisoba” (tagliolini alle verdure alla piastra veramente buoni, è un piatto vegano), “Gyoza” (ravioli di carne o di verdure alla piastra), “Bao” (panini al vapore con carne o verdure) e tanto altro ancora.

lo stand nordeuropeo, che unisce i wurstel bavaresi della tradizione tedesca, a superpanini chilometrici, piatti vegani, ma anche alla pasticceria belga, che presenterà waffel o bretzel farciti con ogni bontà pensabile e immaginabile tra creme, panna, nutella, piccoli waffer, frutta fresca, ma anche bicchieri di frutta fresca con aggiunta di panna facoltativa e tanto altro ancora.

Stand della pasticceria belga alla Festa del gusto

Da bere fiumi di birra, dalla guinness ai birrifici artigianali sardi e nazionali, ma anche cocktail cubani a go go.

Come funziona?

Alla festa del gusto non c’è un menù fisso come nelle sagre, ci sono invece tanti stand diversi, che offrono piatti diversi a prezzi diversi. Si parte da 1 euro per l’arrosticino e da 6 euro per un panino con la carne, il panino gigante che vedete qui sotto, con wurstel bavaresi, cipolla caramellata e via dicendo costa 10 euro, ma lo ripeto, ogni stand ha pietanze diverse con prezzi diversi, ci sono cibi per tutte le tasche.

Spettacoli, balli e animazione gratuiti:

Ogni sera tanti eventi gratuiti, dai balli caraibici, ai dj set, con musica anni ’80, ’90 e 2000, ma anche con musica commerciale e tutte le hit dell’estate. Di seguito il programma con tutti gli orari.

Programma Festa del Gusto 2024, Golfo Aranci:

Giovedì, 11 luglio 2024:

ore 18:30 circa – Apertura fusti di birra e cucine dello street food

e durante la serata – Spettacolo di fiamme e luci di e con Gionata Feuer Frei

Venerdì, 12 luglio 2024:

ore 18:30 circa – Apertura fusti di birra e cucine dello street food

e durante la serata – Festa latinoamericana

Sabato, 13 luglio 2024:

ore 18:30 circa – Apertura fusti di birra e cucine dello street food

e durante la serata – Party finale anni ’80. ’90, 2000

Domenica, 14 luglio 2024:

ore 18:30 circa – Apertura fusti di birra e cucine dello street food

e durante la serata – Musica con Dj-X per ballare con le hit più infuocate dell’estate

Dove dormire a Golfo Aranci:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Dove si trova e come arrivare a Golfo Aranci, in Gallura:

L’evento si svolgerà in piazza Cossiga a Golfo Aranci, la mappa qui sotto è puntata proprio sul luogo della manifestazione.

