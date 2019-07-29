Maskaras 2019 a Muravera, programma e maschere partecipanti: uno degli eventi più attesi dell’estate a Muravera è come sempre l’appuntamento con “Maskaras“, il carnevale estivo nella ben nota località turistica del sud est della Sardegna che, come ogni anno, è dedicato alle maschere etniche della tradizione barbaricina e non solo. Un’occasione per sardi e turisti di osservare le maschere più belle del carnevale sardo fuori stagione e senza inerpicarsi verso i paesi dell’interno. Bene, la sedicesima edizione di Maskaras si svolgerà nella serata di giovedì 8 agosto 2019 a partire dalle ore 22:00 nella centralissima via Roma.

Tanti i gruppi in maschera partecipanti, su tutti spiccano i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, forse la maschera sarda più famosa nel mondo, ma anche i Boes e Merdules di Ottana, i Mamutzones Antigos di Samugheo con il capo ricoperto da una testa di caprone, gli spettacolari Urthos e Buttudos di Fonni, ma anche i riti della caccia dei più vicini Cerbus di Sinnai. Insomma i gruppi principali e più belli ci sono praticamente tutti. Vediamo il programma completo dell’evento:

Programma Maskaras, Muravera:

Giovedì, 8 agosto 2019:

ore 22,00 – Via Roma – Sfilata maschere tradizionali del carnevale sardo , partecipano i gruppi: Mamuthones e Issohadores Mamoiada Mamutzones Antigos Samugheo Sos Corriolos di Neoneli Merdules e Boes Ottana Sos Thurpos Orotelli Urthos e Buttudos Fonni Is Cerbus Sinnai Bois fui janna morti Escalaplano

