Calendario Serie A 2019/20, prima giornata, è subito Cagliari-Brescia: passato e presente del Cagliari in 90 minuti, scorreranno parecchie lacrime alla Sardegna Arena nella prima giornata del campionato di calcio Serie A 2019/20. Sono stati infatti appena estratti i calendari della massima serie calcistica italiana, che subito ha presentato forse la sorpresa più bella e gradita: Cagliari-Brescia.

Il nuovo Cagliari di Giulini, che sta portando avanti una campagna acquisti oculata ma sontuosa per l’anno del centenario del club (fondato nel 1920), ma anche dei 50 anni dal primo e unico scudetto (nel 1969/70), incontra il Brescia di Cellino, il patron di Sanluri, che tenette la squadra dal 1992 al 2014 ma dovette venderla, essenzialmente poiché non riuscì a costruire lo stadio. Si sono persi almeno 10 anni in diatribe burocratiche, ma Cellino è stato un grande presidente, uno di quelli che capisce di calcio e un grande amministratore, con conti sempre in ordine e tanti calciatori scoperti.

Poi certo alla massa rimangono le sue sfuriate e i suoi licenziamenti improvvisi di questo o quell’allenatore, ma siamo sicuri il prossimo 25 agosto che alla Sardegna Arena sarà tutto esaurito, per rendere omaggio a un grande uomo e per guardare avanti, con fiducia, a un campionato da media classifica. Così Cellino alla stampa:

Non penso sia un caso, sono emozionato, sembra che il tempo si sia fermato. Ancora oggi, ogni volta che sento chiamare il presidente del Cagliari mi giro io. Comunque meglio affrontare subito i rossoblù, sarà una gara difficile e sicuramente di grande emozione

A cui replica un Giulini molto più tranquillo sentimentalmente:

Per noi c’è un precedente di buon auspicio, quattro anni fa c’è stato un infortunio importante per Dessena, all’epoca un nostro calciatore e ora al Brescia. Nel girone di ritorno la squadra ha messo tutto in campo e abbiamo ottenuto un risultato tennistico. Spero sia di buon auspicio. La squadra? Sarà pronta per affrontare la prima giornata, sarà comunque una squadra complicata.

1° giornata Serie A 2019/20:

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

Tutte le giornate dell Cagliari calcio:

Il calendario è tutto sommato equilibrato, ma con un finale thrilling, con Lazio, Udinese, Juventus e Milan nelle ultime 4 giornate. Molto dipenderà da quanto queste squadre avranno ancora da chiedere al campionato.

Nota bene: anticipi e posticipi verranno stabiliti in seguito.

1 giornata (25 agosto – 19 gennaio):- Cagliari – Brescia

2 giornata (1 settembre – 26 gennaio) – Inter – Cagliari

– Cagliari 3 giornata (15 settembre – 2 febbraio) – Parma – Cagliari

– Cagliari 4 giornata (22 settembre – 9 febbraio) – Cagliari – Genoa

5 giornata (25 settembre – 16 febbraio) – Napoli – Cagliari

– Cagliari 6 giornata (29 settembre – 23 febbraio) – Cagliari – Hellas Verona .

. 7 giornata (6 ottobre – 1 marzo) – Roma – Cagliari

– Cagliari 8 giornata (20 ottobre – 8 marzo) – Cagliari – Spal

9 giornata (27 ottobre – 15 marzo) – Torino – Cagliari

– Cagliari 10 giornata (27 ottobre – 15 marzo) – Cagliari – Bologna

11 giornata (3 novembre – 5 aprile) – Atalanta – Cagliari

– Cagliari 12 giornata (10 novembre – 11 aprile) – Cagliari – Fiorentina

13 giornata(24 novembre – 19 aprile) – Lecce – Cagliari

– Cagliari 14 giornata (1 dicembre – 22 aprile) – Cagliari- Sampdoria

15 giornata (8 dicembre – 26 aprile) – Sassuolo – Cagliari

– Cagliari 16 giornata (16 dicembre – 3 maggio) – Cagliari – Lazio

17 giornata (21 dicembre – 10 maggio) – Udinese – Cagliari

– Cagliari 18 giornata (6 gennaio – 17 maggio) – Juventus – Cagliari

– Cagliari 19 giornata (11 gennaio – 24 maggio) – Cagliari – Milan

Soste, pause e turni infrasettimanali:

Soste per la Nazionale : 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre 2018 e il 29 marzo 2020

: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre 2018 e il 29 marzo 2020 Turni infrasettimanali : 25 settembre 2018, 30 ottobre 2018 e 22 aprile 2019.

: 25 settembre 2018, 30 ottobre 2018 e 22 aprile 2019. Pausa invernale: dal 23 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

Abbonamenti al Cagliari calcio:

La campagna abbonamenti del Cagliari calcio resterà aperta fino a mercoledì 31 luglio 2019, prezzi dai 210 euro delle curve ai 1200 della tribuna rossa.