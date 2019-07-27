Poetto, turisti sorpresi a sotterrare cicche nella sabbia, 200 euro di multa: si fumano la loro bella sigaretta in spiaggia e al momento di buttare il mozzicone, invece di conservarlo in un contenitore porta cicche o di muovere le gambucce fino al primo cestino, lo infilano sotto la sabbia.

Un’abitudine difficile da contrastare, pochi cafoni si dirà, ma mica tanto pochi a vedere i mozziconi che si trovano tra i granelli di sabbia ogni giorno. Perciò non ci si deve lamentare se sempre più Comuni proibiscono il fumo in spiaggia.

200 euro di multa per due turisti a Cagliari:

Il fattaccio ieri alla quarta fermata della spiaggia del Poetto di Cagliari, quando un turista rumeno di 42 anni, residente a Milano, e un turista tedesco di 51, sono stati sorpresi dagli agenti della polizia municipale del capoluogo sardo. Subito è scattata la sanzione di 200 euro.

Ma che sensazione di déjà vu, i cafoni non imparano mai, pensano sempre di riuscire a farla franca e non si preoccupano minimamente delle conseguenze delle loro azioni, con una noncuranza e una strafottenza da dar proprio fastidio. Leggete questo articolo – Poetto di Cagliari: Abbandona cicca sotto la sabbia, turista multata di 200 euro! – scritto sempre da me 3 anni fa e confrontatelo con quello di adesso, stessi fatti, stesse parole, stesse sanzioni e stesse sensazioni.

Da un lato c’è il piacere che i controlli si stiano facendo così insistenti e persistenti, dall’altro permane il dispiacere nello constatare come la maleducazione e l’inciviltà siano ancora così diffusi, a tutte le latitudini.

