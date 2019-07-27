Offerte Ryanair Sardegna, ecco le rotte più convenienti a settembre 2019!
Offerte Ryanair su Cagliari e Alghero a Settembre 2019: è un’estate molto calda questa in Sardegna, che promette di durare a lungo, per chi non fosse riuscito ad avere le ferie in agosto o per chi stesse aspettando le occasioni migliori in bassa stagione, quelle che di norma solo le più economiche, ecco le offerte di Ryanair per volare su Cagliari e Alghero a tariffe particolarmente vantaggiose.
Tante anche le offerte in partenza dall’aeroporto di Cagliari, sia per l’Italia che verso l’estero, con una marea di destinazioni: dalla Germania alla Spagna, dalla Francia all’Inghilterra, dal Portogallo alla Polonia, solo per citarne alcune.
Bisogna anche dire che secondo Ryanair queste sono le tariffe incredibili per viaggiare ad agosto e settembre 2019, ma poiché cliccando poi sulle offerte le tariffe più convenienti queste sono quasi sempre a settembre, allora abbiamo evitato di citare agosto nel titolo, per risparmiarvi quella sensazione di fastidio e di presa in giro del tipo “parlano di agosto e settembre e invece i voli migliori son tutti a settembre“.
I prezzi presentati in questo articolo sono soggetti a disponibilità e l’offerta è soggetta a termini e condizioni e solo se si viaggia molto leggeri con un trolley come questi (altrimenti questo è il regolamento bagagli Ryanair aggiornato):
Offerte voli da e per Cagliari:
Voli nazionali:
- Roma Ciampino – Cagliari 14,32 euro
- Milano Bergamo – Cagliari 16,53 euro
- Pisa – Cagliari 14,32 euro
- Bari – Cagliari 14,32 euro
- Bologna – Cagliari 16,53 euro
- Catania – Cagliari 28,88 euro
- Cagliari – Pisa 14,32 euro
- Cagliari – Parma 19,83 euro
- Cagliari – Roma (Ciampino) 19,83 euro
- Cagliari – Milano Bergamo 20,45 euro
- Cagliari – Bologna 21,24 euro
- Cagliari – Catania 24,44 euro
- Cagliari – Cuneo 24,44 euro
- Cagliari – Verona 26,97 euro
- Cagliari – Bari 31,47 euro
- Cagliari – Venezia (Treviso) 39,96 euro
Voli internazionali:
- Cagliari – Barcellona (Girona, Spagna) 15,70 euro
- Cagliari – Parigi (Beauvais, Francia) 26,00 euro
- Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) 27,73 euro
- Cagliari – Valencia (Spagna) 30,18 euro
- Cagliari – Madrid (Spagna) 37,45 euro
- Cagliari – Düsseldorf (Weeze, Germania) 41,81 euro
- Cagliari – Francoforte (Hahn, Germania) 41,81 euro
- Cagliari – Bruxelles (Charleroi, Belgio) 44,79 euro
- Cagliari – Bratislava (Slovacchia) 46,64 euro
- Cagliari – Londra (Stansted, Regno Unito) 47,34 euro
- Cagliari – Barcellona El Prat (Spagna) 48,54 euro
- Cagliari – Porto (Portogallo) 50,91 euro
- Cagliari – Malta 52,11 euro
- Cagliari – Manchester (Regno Unito) 52,11 euro
- Cagliari – Cracovia (Polonia) 56,09 euro
- Cagliari – Siviglia (Spagna) 57,23 euro
- Cagliari – Amburgo (Germania) 61,39 euro
- Cagliari – Vilnius (Lituania) 100,04 euro
Offerte voli per Alghero:
- Bologna – Alghero 14,32
- Pisa – Alghero 14,32
- Milano Bergamo – Alghero 16,53
Per maggiori info e prenotazioni andate sul sito Ryanair.
Confronta i prezzi dei voli:
Se non siete soddisfatti delle tariffe proposte, oppure se volete viaggiare su Olbia, il cui aeroporto non viene servito da Ryanair, allora vi consigliamo sia di consultare:
- Air Italy: che connette Olbia a Milano Linate e Roma Fiumicino in continuità territoriale (ma non solo)
- Skyscanner, motore di ricerca che permette di mettere a confronto i voli di tutte le compagnie aeree
Ti è piaciuto questo articolo? Rimani aggiornato sulle migliori offerte dei voli anche su Facebook e Twitter!