Offerte Ryanair Sardegna, ecco le rotte più convenienti a settembre 2019!

Offerte Ryanair su Cagliari e Alghero a Settembre 2019: è un’estate molto calda questa in Sardegna, che promette di durare a lungo, per chi non fosse riuscito ad avere le ferie in agosto o per chi stesse aspettando le occasioni migliori in bassa stagione, quelle che di norma solo le più economiche, ecco le offerte di Ryanair per volare su Cagliari e Alghero a tariffe particolarmente vantaggiose.

Tante anche le offerte in partenza dall’aeroporto di Cagliari, sia per l’Italia che verso l’estero, con una marea di destinazioni: dalla Germania alla Spagna, dalla Francia all’Inghilterra, dal Portogallo alla Polonia, solo per citarne alcune.

Bisogna anche dire che secondo Ryanair queste sono le tariffe incredibili per viaggiare ad agosto e settembre 2019, ma poiché cliccando poi sulle offerte le tariffe più convenienti queste sono quasi sempre a settembre, allora abbiamo evitato di citare agosto nel titolo, per risparmiarvi quella sensazione di fastidio e di presa in giro del tipo “parlano di agosto e settembre e invece i voli migliori son tutti a settembre“.

Offerte voli da e per Cagliari:

Voli nazionali:

Roma Ciampino – Cagliari 14,32 euro

– Cagliari 14,32 euro Milano Bergamo – Cagliari 16,53 euro

– Cagliari 16,53 euro Pisa – Cagliari 14,32 euro

– Cagliari 14,32 euro Bari – Cagliari 14,32 euro

– Cagliari 14,32 euro Bologna – Cagliari 16,53 euro

– Cagliari 16,53 euro Catania – Cagliari 28,88 euro

Cagliari – Pisa 14,32 euro

14,32 euro Cagliari – Parma 19,83 euro

19,83 euro Cagliari – Roma (Ciampino) 19,83 euro

19,83 euro Cagliari – Milano Bergamo 20,45 euro

20,45 euro Cagliari – Bologna 21,24 euro

21,24 euro Cagliari – Catania 24,44 euro

24,44 euro Cagliari – Cuneo 24,44 euro

24,44 euro Cagliari – Verona 26,97 euro

26,97 euro Cagliari – Bari 31,47 euro

31,47 euro Cagliari – Venezia (Treviso) 39,96 euro

Voli internazionali:

Cagliari – Barcellona (Girona, Spagna) 15,70 euro

(Girona, Spagna) 15,70 euro Cagliari – Parigi (Beauvais, Francia) 26,00 euro

(Beauvais, Francia) 26,00 euro Cagliari – Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) 27,73 euro

(Germania) 27,73 euro Cagliari – Valencia (Spagna) 30,18 euro

(Spagna) 30,18 euro Cagliari – Madrid (Spagna) 37,45 euro

(Spagna) 37,45 euro Cagliari – Düsseldorf (Weeze, Germania) 41,81 euro

(Weeze, Germania) 41,81 euro Cagliari – Francoforte (Hahn, Germania) 41,81 euro

(Hahn, Germania) 41,81 euro Cagliari – Bruxelles (Charleroi, Belgio) 44,79 euro

(Charleroi, Belgio) 44,79 euro Cagliari – Bratislava (Slovacchia) 46,64 euro

(Slovacchia) 46,64 euro Cagliari – Londra (Stansted, Regno Unito) 47,34 euro

(Stansted, Regno Unito) 47,34 euro Cagliari – Barcellona El Prat (Spagna) 48,54 euro

(Spagna) 48,54 euro Cagliari – Porto (Portogallo) 50,91 euro

(Portogallo) 50,91 euro Cagliari – Malta 52,11 euro

52,11 euro Cagliari – Manchester (Regno Unito) 52,11 euro

(Regno Unito) 52,11 euro Cagliari – Cracovia (Polonia) 56,09 euro

(Polonia) 56,09 euro Cagliari – Siviglia (Spagna) 57,23 euro

(Spagna) 57,23 euro Cagliari – Amburgo (Germania) 61,39 euro

(Germania) 61,39 euro Cagliari – Vilnius (Lituania) 100,04 euro

Offerte voli per Alghero:

Bologna – Alghero 14,32

– Alghero 14,32 Pisa – Alghero 14,32

– Alghero 14,32 Milano Bergamo – Alghero 16,53

