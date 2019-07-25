Eventi Agosto 2019 a La Maddalena, ecco tutti gli appuntamenti nel cuore dell’estate!

Eventi Agosto 2019 a La Maddalena, tutte le date: parliamo oggi degli appuntamenti in calendario a La Maddalena, nel nord est della Sardegna per l’ “Estata Isolana” e più in particolare degli eventi in programma ad agosto 2019. Non prima però di avervi ricordato la cartina delle spiagge più belle dell’arcipelago parco de La Maddalena, in parte raggiungibili anche con il La Maddalena beach bus (isola di La Maddalena e Caprera, altrimenti in barca) e gli arenili accessibili ai diversamente abili.

Bene, vediamo adesso gli eventi principali di luglio 2019 a La Maddalena, del folto cartellone infatti spiccano il musical “A kind of Magic” ispirato ai Queen (3 agosto 2019), l’appuntamento con “Neverland” (10 agosto 2019), quello con il cabaret di “Pino e gli Anticorpi” (12 agosto 2019) e con la grande festa dell’ “Holi Colore Dance Festival” (14 agosto 2019). Da non perdere anche lo spettacolo “Adrenalina Reggaeton” (21 agosto 2019) e la seconda sfilata del “Carnevale Estivo” (24 agosto 2019) e poi ancora tanta danza, musica e concerti, dalla classica al rock.

Personalmente consiglio ai più giovani anche di dare un’occhiata agli eventi organizzati dalla Bulldog Disco, sempre a La Maddalena.

Dove dormire a La Maddalena:

La Maddalena è la cittadina principale dell’arcipelago ed è raggiungibile via traghetto da Palau, queste sono le offerte attualmente disponibili uno o più giorni di vacanza:





Booking.com





Dove mangiare a La Maddalena:

Ecco dove mangiare a La Maddalena tra ristoranti, pizzerie, trattorie e steak house:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: