Dog Beach a Santa Maria Navarrese, Baunei: è stata inaugurata lo scorso 15 luglio 2019 la dog beach di Baunei, nella Sardegna centro orientale, nel nord dell’ Ogliastra, istituita con l’ ordinanza sindacale 4/2019. Per la precisione la spiaggia aperta ai cani si trova a Santa Maria Navarrese, nella parte nord della spiaggia di San Giovanni. Per capirci si tratta della spiaggia a ridosso del porticciolo turistico, in pieno centro.

Lo spazio dedicato ai nostri amici a 4 zampe è delimitato da apposita cartellonistica e recinzione. Le regole per accedervi sono poche e semplici, nel percorso per arrivare all’arenile dedicati ai cani occorre tenere i nostri amici pelosetti al guinzaglio, una volta arrivati occorre esibire il libretto sanitario del cane alle autorità competenti in caso di controlli, ma soprattutto vige l’obbligo di raccogliere le deiezioni del proprio animale e gettarle nell’apposito cestino posizionato all’ingresso della spiaggia.

Per il resto, l’ intero regolamento della dog beach e il testo completo dell’ordinanza sono leggibili all’ingresso della spiaggia, in zona Torre Spagnola. Trovate invece qui la lista aggiornata delle dog beach della Sardegna.

Vacanze a Baunei e Santa Maria Navarrese:

Santa Maria Navarrese è la frazione marina di Baunei, la mappa qui sotto vi offre le migliori offerte disponibili nelle strutture disponibili della zona ed è centrata su Baunei. Per arrivare a Santa Maria Navarrese muovetevi sulla mappa verso il basso e a destra (a sud est insomma).





Booking.com





Dove si trova la dog Beach di Santa Maria Navarrese, cartina: