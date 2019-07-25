Rafa Nadal a Cagliari, pazzo per i culurgiones: l’avevamo lasciato a Porto Cervo mentre giocava a golf con Will Smith al Pevero, Rafa Nadal però, uno dei tennisti più forti di tutti i tempi è una persona normale nel suo quotidiano, uno di quelli che non deve per forza vivere nel lusso, o fare chissà cosa.

E così ieri a pranzo in via Sonnino a Cagliari, nel ristorante “1 più 1”, si presentano in 8, tutti turisti, fra di essi qualcuno riconosce proprio lui, Rafa Nadal. Il campione delle isole Baleari (è nativo di Manacor, sull’isola di Maiorca), ha ordinato pesce spada, patatine fritte e Coca-cola, gradendo moltissimo anche i culurgiones all’Esterzilese come ha raccontato il titolare del ristorante, Mario Lai.

L’ estate da VIP in Sardegna è anche questa!

Copyright: la foto copertina è stata presa dalla pagina Facebook del ristorante, che trovate linkata nel corso dell’articolo.