Jova Beach Party è un successo, 20 mila fans in delirio, Jovanotti ringrazia Olbia: ieri il grande concerto di Jovanotti a Olbia, con 20 mila fans in delirio e una marea di ospiti sul palco, con Fiorello e Salmo a fare da mattatori. Il giorno dopo, poco fa, Jovanotti ringrazia la città di Olbia con un lungo post su Facebook e Instagram, nel quale non manca alla fine un saluto al WWF Italia, una collaborazione nata da lontano per rispettare l’ambiente e lasciare la spiaggia migliore di come l’abbiamo trovata, ma anche una stoccata al Grig, il gruppo ambientalista sardo che alla vigilia aveva aspramente criticato il tour.

Ecco il pensiero integrale di Jovanotti, con uno strepitoso album fotografico che riassume al meglio la serata:

Jova Beach Party è la cosa più bella del mondo! Grazie Olbia!!!!!! è l’atmosfera che c’è, è l’avventura di una forma di spettacolo che va oltre lo spettacolo, è una festa e in una festa ogni elemento coinvolto realizza la festa, non c’è separazione tra show e pubblico, si sta lí insieme in quel momento. È la cosa più antica del mondo, e la più nuova di tutte, è lo spirito del rocknroll che ogni tanto ha bisogno di essere evocato con una formula nuova che rompa le abitudini e i formati consolidati.

Grazie ragazzi! che bello anche ieri a Olbia, che grande giornata! E Fiorello… che figata stare insieme su quel palco con questo mio amico che è un gigante delle spettacolo, il piú grande showman dopo il big bang. E’ stato con noi Salmo, l’uomo che sta cambiando la musica italiana più di tutti negli ultimi anni, un artista vero, libero e poderoso. Ieri nella tenda dietro al palco ci ricordavamo di quando gli chiesi di aprire il mio primo tour negli stadi, e lui era uno sconosciuto al grande pubblico e usciva di fronte allo stadio già pieno come un alieno e venendo dai club non era facile per lui, ma quello era il preludio al fatto certo che sarebbe diventato il piú importante artista dei nuovi a poter riportare il fuoco del rocknroll (io lo chiamo così) a una nuova generazione. Ieri 90 min suonava come una bomba classica, un evergreen.

Grazie agli ospiti di ieri, Antibalas, che band!!!! Gato Preto, che sound e che live! Rivastarr un grande DJ che è volato da noi direttamente da Tomorrowland, Forelock perfetti e veri, Ackeejuice compagni di viaggio di ogni jova beach e futuri master of production, Paolo Baldini il king of dub…una line up che per me come in ogni spiaggia di Jova Beach è espressione di un’idea di musica e quindi di mondo aperta e avventurosa, curiosa e…ritmica.

Ok la gioia di oggi nel dopo Olbia è grande (chi c’era lo sa) ma è inesprimibile a parole ed è ancora piu grande perchè JBP è difficile da portare in giro e ogni volta che accade è una conquista dura da raggiungere in un paese che sembra non amare le novità e che spesso le ostacola per paura di pensarsi bello, vivo, speranzoso e meravigliato di se. Viva la musica!

Mi dispiace tantissimo questo stop di Albenga di sabato , entro pochi giorni mi dicono che saró in grado di dare notizie.

(ph @maikid)