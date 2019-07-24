Rio de Frijaneiro 2023: programma del carnevale estivo di Castelsardo del 29 e 30 luglio 2023!
Rio de Frijaneiro 2023, programma del carnevale estivo di Castelsardo: torna anche quest’anno uno degli eventi più divertenti del prossimo weekend. Il 29 e 30 luglio 2023 infatti, torna il carnevale estivo di Castelsardo, che con uno splendido gioco di parole diventa “Rio de Frijaneiro” (Rio de Janeiro la conosciamo tutti ed è la patria del carnevale brasiliano per eccellenza, mentre la Frijiola è la frittella tipica del carnevale del nord Sardegna).
Sono quindi due i giorni interessati dall’evento, si parte alle ore 21:00 di sabato la sfilata con i gruppi in maschera e i carri allegorici e il gran finale in musica. Alla domenica sera invece, giornata dedicata alle premiazioni e ai balli brasiliani.
E poi, soprattutto, frittelle per tutti (ci saranno ben 10.000 frittelle) e grande barbecue di Rio.
Programma Carnevale Estivo Castelsardo:
Sabato, 29 luglio 2023:
- ore 20:00 – Lungomare Anglona – Ritrovo dei carri e dei figuranti.
- ore 21:00 – Lungomare Anglona – Partenza sfilata. Percorso: lungomare Anglona, via Roma, via Sedini, via Colombo, piazza del Novecentenario. Partecipano:
- 8 carri di carnevale con ben 800 ragazzi coinvolti
- 15 ballerine brasiliane
- Trombettieri della Sartiglia di Oristano
- Is Cerbus di Sinnai
- Mamutzones di Samugheo
- Sonnaggios e s’Urtzu di Ortueri
- ore 21:30 – Via Nazionale – Partenza dei gruppi folk, che si uniranno ai carri di fronte all’edicola di via Roma
- In serata – Musica con Dj Sechi e Dj Itaiata e con le percussioni di Dj Batistelli
Domenica, 30 luglio 2023:
- ore 21:00 – Piazza del Novecentenario:
- Premiazione gruppi e maschere
- 4° premio Ironia Pietro Sanna per la miglior maschera
- Serata Dj
- Gruppo brasiliano con esibizione di Capoeira e balli brasiliani
