Lío Costa Smeralda apre a Poltu Quatu, la Sardegna come Ibiza: entra nel vivo l’estate della Costa Smeralda, dopo l’apertura del Just Cavalli e il Billionaire che viaggia a pieno ritmo, cos’ come il vicino Phi Beach, il prossimo sabato 27 luglio 2019 a Poltu Quatu – una delle località più esclusive della costa nord orientale della Sardegna – apre il “Lìo“, lo show dinner più famoso di Ibiza.

Il locale garantirà per tutta l’estate quel mix di musica, spettacoli, luxury cocktails e piatti gourmet ispirati alla cucina mediterranea che ha fatto impazzire Ibiza.

Cosa è il Lío Costa Smeralda:

Il Lío Costa Smeralda è situato sulla splendida terrazza vista mare del Grand Hotel Poltu Quatu e come il suo gemello di Ibiza, avrà il migliore entourage nazionale e internazionale di DJ, musicisti, ballerini, artisti e coreografi, con uno stile sempre in linea con l’originale: provocatorio, audace e sensuale. Ecco un video delle prove:

Così spiega Daniele Pulcini, CEO del Gruppo Pulcini, proprietario della Marina di Poltu Quatu:

Siamo felici di ospitare una struttura leader nel entertainment su scala internazionale. Oltre a giovare al consolidamento della leadership della nostra struttura, Lío porterà una ventata di ospiti internazionali e di personalità che contribuiranno allo sviluppo del business per tutto l’indotto della Costa Smeralda e della Sardegna.

Giorni di apertura:

Tutti i giorni sia feriali che festivi, dal 27 luglio 2019.

Orari si apertura:

Dalle ore 20,30 alle 03,00.

Dove si trova Poltu Quatu, mappa:

Per maggiori informazioni e prenotazioni :

Reservation: 338.8722514, reservations@liocostasmeralda.com. Potete anche visitare il sito web del Lío Costa Smeralda.

