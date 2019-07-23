Ollastra in mirto 2024: Ecco il programma completo di domenica 18 agosto 2024!
Ollastra in mirto 2024, programma e menù della cena: si svolgerà nella serata di domenica 18 agosto 2024 una nuova edizione di “Ollastra in Mirto“, la sagra dedicata al mirto di Ollastra, paese di poco più di mille abitanti a soli 10 minuti da Oristano, a una manciata di chilometri dalla SS131.
In programma la cena con degustazione di malloreddus alla campidanese, maialetto arrosto, liquore mirto e dolci aromatizzati, che verrà accompagnata dalla musica del gruppo etno folk “Drinnidas“. Ecco il programma completo e tutti gli orari della festa.
Programma Ollastra in Mirto 2024:
Domenica, 18 agosto 2024:
- ore 20:30 – Piazza Europa – Cena in piazza con degustazione di gnocchetti alla campidanese, maialetto arrosto, mirto e dolci aromatizzati
- ore 21:30 – Piazza Europa – Musica e balli in piazza con il gruppo etno-folk “Drinnidas“
Dove si trova Ollastra, mappa:
Oltre alla mappa stilizzata n copertina, vi proponiamo anche lo stradario interattivo di Google Maps. Come potete vedere Ollastra rimane lungo la strada per Fordongianus:
